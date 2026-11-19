Importante traguardo per la società Gesenu: è tra le aziende premiate nell’ambito di “L’Umbria che eccelle 2026”, iniziativa creata dal Gruppo Corriere e mirata a raccontare le realtà imprenditoriali che meglio rappresentano il territorio della nostra regione.

Il riconoscimento è stato ritirato in data venerdì 13 novembre a Città di Castello. La premiazione, realizzata collaborando con Intesa Sanpaolo, di fatto ha posto fine al progetto che da maggio a novembre si è focalizzato su 23 realtà regionali, raccontandone a 360 gradi il contributo che apportano all’Umbria.

“Questo riconoscimento – ha evidenziato il consigliere delegato Alessio Lutazi - ci rende particolarmente orgogliosi perché valorizza il lavoro di un’intera azienda e delle persone che ogni giorno ne fanno parte. Gesenu è una realtà profondamente legata all’Umbria, un territorio nel quale ha costruito nel tempo competenze, esperienze ed un sistema di servizi al fianco della comunità. Il nostro impegno è continuare ad investire nella qualità dei servizi, nell’innovazione e nella sostenibilità, affrontando le trasformazioni del settore ambientale con responsabilità e con lo sguardo rivolto al futuro”.

Il riconoscimento ha premiato dunque una delle principali attività del perugino, la quale va oltre la gestione giornaliera dei servizi di igiene della città comprendendo raccolta differenziata, trattamento e recupero dei rifiuti tramite un’ottima gestione dotata di grande professionalità e competenze. Il premio arriva non solo per il merito nel lavoro svolto, ma anche a continuare il percorso tracciato attraverso crescita ed impegno costante nel rispetto dell’ambiente, in un settore dove l’innovazione tecnologica diventa ogni giorno più importante. Un traguardo che rafforza il ruolo di Gesenu come partner dei territori e delle comunità nella costruzione di un modello di sviluppo sempre più sostenibile.

(Francesco D’Atanasio)