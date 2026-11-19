E' morto a 91 anni il giornalista, scrittore e autore televisivo Corrado Augias. L'Italia intera perde un intellettuale di primo piano, profondamente legato all'Umbra. Il suo luogo del cuore era il piccolo comune di Baschi, dove aveva una seconda casa dove amava vivere. Ma il suo legame con il cuore verde d'Italia lo ha visto protagonista con varie iniziative culturali. La Giunta regionale lo aveva scelto nel 2016 come rappresentante della Regione in seno al consiglio di amministrazione della Fondazione Festival dei Due Mondi, di cui è stato protagonista anche con vari spettacoli.

Corrado Augias, il ricordo del sindaco di Baschi

A ricordare Corrado Augias nel giorno della sua morte è il sindaco di Baschi, Damiano Bernardini.

"Uno dei privilegi più grandi della mia esperienza di Sindaco - racconta- è stato quello di conoscere e stringere un rapporto diretto e affettuoso con un Gigante come Corrado Augias. Un privilegio reso possibile dalla sua scelta di fare dell’Umbria, e del Comune di Baschi, la sua seconda casa, il suo luogo del cuore. Nel piccolo paese di Acqualoreto che ha amato così tanto.

Porto con me ricordi indelebili. Immaginate cosa significhi ritrovarsi a parlare con Corrado Augias, sotto il bellissimo e verde pergolato della sua casa, in una fresca mattina di inizio estate. Ascoltarlo, rapito dalla sua immensa cultura, dalla profondità del suo pensiero, dalla grandezza della sua statura intellettuale e umana. Avere la fortuna di organizzare insieme a lui piccoli eventi e iniziative nei nostri borghi, ai quali dedicava tutta l’attenzione e la cura che avrebbe riservato a un grande palcoscenico. Per lui ogni occasione di incontro e di confronto meritava tempo, attenzione e partecipazione.

E poi c’era la quotidianità. Quella che forse racconta più di ogni altra cosa la sua umanità. Affrontare insieme questioni che potrebbero riguardare qualsiasi residente di un nostro Comune: la difficoltà di essere raggiunti da un segnale Internet adeguato, la gestione dei rifiuti, la viabilità. Ogni questione veniva posta con infinito rispetto, in punta di piedi, senza mai avanzare pretese legate alla propria notorietà, senza sentirsi in alcun modo al di sopra degli altri.

Anzi, non faceva mai mancare un ringraziamento, un appuntamento, una parola gentile. E ribadiva, ogni volta, la propria disponibilità a collaborare a iniziative e attività della comunità.

Una disponibilità che abbiamo sempre accolto con entusiasmo e senza complimenti. Perché ogni iniziativa promossa insieme a Corrado Augias è stata per noi un piccolo tesoro, uno scrigno dal quale abbiamo attinto ricchezza autentica, saperi e riflessioni.

Stare con lui significava anche essere messi alla prova, essere portati a guardare le cose da prospettive diverse, a non accontentarsi delle risposte più semplici. Aveva la straordinaria capacità di andare a fondo, di scavare nel pensiero e negli stati d’animo, di aprire riflessioni che continuavano ad accompagnarti anche dopo averlo salutato.

Porterò sempre con me tutto questo. Lo porterò come uno dei regali più preziosi della mia esperienza umana e amministrativa.

E voglio dirgli grazie. Grazie, Corrado, per avermi accolto con profondo rispetto fin dal nostro primo incontro, quando mi sembrava quasi di scomparire di fronte al tuo spessore. Grazie per l’affetto che, incontro dopo incontro, è cresciuto nel tempo. Grazie per il tempo che hai voluto dedicare, con tanta generosità, alla nostra comunità e alle nostre iniziative. E grazie, soprattutto, per aver scelto l’Umbria e Baschi come casa, come luogo del cuore, lasciando a tutti noi la fortuna di averti avuto vicino. È stato un privilegio essere stato il tuo Sindaco".

(articolo in aggiornamento)