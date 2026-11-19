Incidente tra 4 veicoli giovedì mattina lungo la strada statale 219 “di Gubbio e Pian d’Assino”. Nell'impatto, le cui cause sono in corso di verifica da parte delle forze dell'ordine, una persona è rimasta ferita.

Il traffico lungo la Pian d'Assino risulta momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni al km 10,800, nei pressi delle località Branca e Torre Calzolari, nel territorio di Gubbio.

Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

(articolo in aggiornamento)