Sarà Emma Smith, tra le interpreti più interessanti e carismatiche della nuova scena jazz britannica, a chiudere venerdì 20 novembre 2026 alle ore 21, al Teatro Caio Melisso Carla Fendi di Spoleto, la settima edizione di Spoleto Jazz, la rassegna organizzata da Visioninmusica che ha portato nella città umbra alcuni tra i protagonisti più interessanti della musica internazionale, quali Judith Hill, Zsigmond Gerloczy e Daniel Garcia. Un gran finale all'insegna dello swing e della grande tradizione vocale jazzistica, affidato a un'artista capace di coniugare tecnica, personalità interpretativa e una spiccata attitudine allo spettacolo dal vivo.

Premiata come Jazz Vocalist of the Year ai Parliamentary Jazz Awards 2024, Emma Smith si è affermata negli ultimi anni grazie a una voce potente e versatile, a un fraseggio raffinato e a una presenza scenica che le consente di muoversi con naturalezza tra il repertorio classico e le sonorità del jazz contemporaneo. La sua musica recupera l'eleganza delle grandi interpreti del passato, reinterpretandola con freschezza, ironia e una sensibilità decisamente moderna.

Cresciuta in una famiglia di musicisti jazz, Emma Smith ha respirato fin dall'infanzia le atmosfere delle big band e della tradizione swing. Un'eredità familiare importante, che passa anche attraverso la figura del nonno, trombonista che suonò al fianco di Frank Sinatra e Sammy Davis Jr. Da questo ambiente musicale ha preso forma un percorso artistico che l'ha condotta sui palcoscenici di alcuni dei più prestigiosi teatri e jazz club internazionali, dalla Royal Albert Hall di Londra ai locali di New York, Parigi e Milano.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Michael Bublé, la Quincy Jones Orchestra e Jeff Goldblum, oltre ad aver preso parte ai tour internazionali di Postmodern Jukebox e alla formazione vocale delle celebri Puppini Sisters. È stata inoltre finalista della Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition, uno dei più importanti concorsi internazionali dedicati alle voci jazz.

Accanto all'intensa attività concertistica, Emma Smith ha sviluppato un percorso discografico personale e riconoscibile. Dopo il debutto solista con Meshuga Baby (2022), che ha contribuito ad ampliare sensibilmente il suo pubblico, nel 2025 ha pubblicato Bitter Orange, per l'etichetta statunitense LA Reserve Records. Un lavoro che mette in luce anche il suo profilo di autrice, attraverso un repertorio in cui esperienze personali, arrangiamenti sofisticati e suggestioni orchestrali si intrecciano con i linguaggi del jazz tradizionale. Le sue registrazioni hanno superato complessivamente 10 milioni di ascolti in streaming, mentre le vendite di CD e vinili hanno oltrepassato le 20.000 copie nel mondo.

È tuttavia sul palcoscenico che la cantante britannica esprime pienamente la propria identità artistica. Ogni concerto diventa un'occasione per costruire un rapporto diretto con il pubblico, alternando virtuosismo vocale, intensità emotiva e momenti di leggerezza. Un approccio alla musica dal vivo che Emma Smith considera centrale nella propria carriera e che riflette un insegnamento tramandato dal nonno: il valore di un musicista si misura anche dalla qualità della sua ultima esibizione.

A Spoleto sarà accompagnata da Jamie Safir al pianoforte, Conor Chaplin al contrabbasso e Luke Tomlinson alla batteria, musicisti con i quali darà vita a un concerto che valorizza le diverse sfumature della sua vocalità, dall'energia dello swing alle interpretazioni più intime, attraverso il dialogo continuo tra voce e strumenti.

L'appuntamento conclude così un'edizione che ha attraversato differenti espressioni del jazz contemporaneo, dal soul e dal funk alle contaminazioni con il flamenco e alla grande tradizione pianistica: «Chiudiamo questa edizione di Spoleto Jazz con enorme soddisfazione per la risposta del pubblico, che ha seguito i concerti con grande entusiasmo, riempiendo i teatri ogni serata – dichiara Silvia Alunni, direttrice artistica del festival –. Ci ha particolarmente colpito la partecipazione di un pubblico eterogeneo, composto non soltanto da appassionati di jazz, ma anche da spettatori che si sono avvicinati per la prima volta a linguaggi musicali meno conosciuti, lasciandosi sorprendere dalla qualità delle proposte e manifestando il proprio apprezzamento con lunghi e calorosi applausi. È un risultato che conferma il valore di una programmazione aperta alle diverse espressioni del jazz e la capacità della musica di coinvolgere e incuriosire anche nuovi ascoltatori. Desidero ringraziare il Comune di Spoleto per il sostegno e la collaborazione, fondamentali per la crescita della manifestazione, così come tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione. Con Emma Smith concludiamo un'edizione particolarmente significativa, che ha registrato un aumento degli abbonati del 30% rispetto alla scorsa edizione e che ci incoraggia a proseguire nel percorso intrapreso, con l'obiettivo di consolidare sempre più il rapporto tra il festival, la città e il suo pubblico».

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Venerdì 20 novembre 2026 - ore 21

EMMA SMITH • voce

JAMIE SAFIR • piano

CONOR CHAPLIN • contrabbasso

LUKE TOMLINSON • batteria

TEATRO CAIO MELISSO CARLA FENDI

Piazza del Duomo 4 - Spoleto (PG)

Biglietti in vendita sul circuito Vivaticket.it

Maggiori info su visioninmusica.com

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