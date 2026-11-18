Svolta nell'inchiesta sulla tragedia di Promano: si costituisce l'investitore, è un 37enne di Umbertide

Sarebbe scappato “per paura". Con queste parole, accompagnato dal proprio legale di fiducia, un uomo di 37 anni residente a Umbertide si è presentato in queste ore nella caserma locale dei carabinieri, ammettendo di essere stato alla guida dell'auto che ieri sera (17 novembre) ha investito e ucciso la 77enne Eleonora Chieli.

Dopo ore di ricerche serrate da parte di tutte le forze dell'ordine del comprensorio altotiberino, l'inchiesta sulla drammatica morte avvenuta a Promano giunge così ad una prima, decisiva svolta. L'uomo è stato denunciato a piede libero con le pesanti accuse di omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso, ed è stato immediatamente sottoposto agli accertamenti tossicologici di rito per verificare le sue condizioni psicofisiche al momento dell'impatto.

La tragedia si era consumata nella serata di martedì 17 novembre lungo via Romana, a Promano. Eleonora Chieli, residente a Città di Castello, stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali sotto una pioggia battente per raggiungere la chiesa, dove era in programma la messa di suffragio per il consuocero. L'impatto con la vettura era stato violentissimo, tanto da risultare fatale sul colpo per la donna. Il conducente non aveva accennato a rallentare, dileguandosi nella notte.

A indirizzare fin da subito gli accertamenti della Polizia Locale di Città di Castello erano stati il racconto di una testimone e i fotogrammi catturati dalle telecamere di videosorveglianza di un'abitazione privata affacciata sulla strada.

Con la presentazione spontanea del 37enne nella caserma di Umbertide, il cerchio si è chiuso attorno al presunto responsabile, che si sarebbe giustificato riferendo di aver perso la lucidità e di essere fuggito in preda al panico dopo aver realizzato la gravità dell'accaduto. La posizione dell'indagato è ora attentamente al vaglio della magistratura, con le indagini coordinate dalla Procura di Perugia, che dovranno incrociare i rilievi tecnici effettuati dalla Polizia Locale tifernate, i riscontri sui danni dell'auto e l'esito degli esami tossicologici per definire ogni singolo profilo di responsabilità penale.