Riceviamo questa riflessione inviata in redazione da una studentessa del Liceo Mariotti di Perugia. Trattandosi di una minorenne, celiamo il suo nome.

Salve a tutti, sono (omissis) e frequento il (omissis) Liceo Classico Mariotti di Perugia. In questo periodo nella nostra città di Perugia si sono verificate svariate manifestazioni e da questo lunedì 16 novembre anche occupazioni nelle scuole di secondo grado come il liceo classico Mariotti, il liceo linguistico-scienze umane Pieralli e il liceo scientifico Galilei.

Dal momento che ultimamente nei social stanno girando molte informazioni e diverse versioni del motivo di questa forma di protesta, oggi 18 novembre sono qui per parlarvi di quali sono i veri motivi e i dissensi degli studenti verso questa società.

Vorrei prima premettere che io non ho ancora individuato il mio orientamento politico, avendo comunque ancora (omissis) anni, e che quindi non scriverò da persona schierata in un partito piuttosto che in un altro.

“Stanchi di frequentare una scuola non accogliente”

I ragazzi sono stanchi di frequentare una scuola non accogliente. Per quanto riguarda la mia scuola, ad esempio, cadono pezzi di muro, non abbiamo le tende, biblioteca in ristrutturazione da anni, aule scadenti, mattonelle del pavimento spezzate, non ci sono aule adibite allo studio o comunque in cui si possa passare il tempo dell’intervallo.

Sono quindi iniziati scioperi per insegnanti, manifestazioni per gli studenti e molte proteste tra tutta la popolazione. Persone di tutte le età sono scese in piazza per far sentire la propria voce ma purtroppo non è stato abbastanza, la situazione è rimasta invariata e quindi i giovani hanno fatto un passo in più: l’occupazione. Questo tipo di protesta consiste nell’impedire a Professori e Preside di entrare nella scuola per lo svolgimento delle lezioni della mattinata. L’obiettivo è creare scompiglio e disorganizzazione, per dare un evidente segnale di dissenso.

"Nelle scuole in Polonia..."

Durante l’occupazione gli studenti organizzano corsi, dibattiti e incontri con professionisti per costruirsi la loro scuola ideale e il tipo di formazione che vorrebbero avere, dato che durante tali attività emergono spunti migliorativi. Io (omissis) ho avuto l’occasione di poter partecipare al progetto Erasmus con la mia scuola media; siamo partiti una ventina di ragazzi per la Polonia. Li ho avuto la possibilità di vedere una scuola che ha il vero interesse di formare dei giovani alla vita, di prepararli al mondo adulto.

Gli studenti avevano innumerevoli aule per corsi extra scolastici, aule di laboratorio ben attrezzate e addirittura aule di gioco! Questo potrebbe sembrarci assurdo, ed è proprio così che fu per me, ma pensandoci è in questo modo che si crescono gli adolescenti, unendo la disciplina teorica allo spazio libero per la creatività. La loro scuola terminava alle 16, ma tornavano a casa senza dover svolgere compiti, perché a scuola avevano spazi e tempi appositi per il pranzo, lo studio e le attività ricreative. Avere i pomeriggi liberi significa dare al ragazzo l’opportunità di seguire i propri sogni e le proprie passioni e allo stesso tempo di liberarli dallo stress e dall’ansia. Li faceva svagare, cosa che di conseguenza li rende più concentrati la mattina seguente e anche molto più interessati e partecipativi alle lezioni. Gli studenti italiani invece tutti i giorni si ritrovano, finita la scuola a dover pranzare, fare i compiti, andare a sport, ai corsi di lingua o attività extra ma frequentemente manca il tempo materiale, infatti spesso e volentieri trascorrono le notti in bianco per arrivare preparati a scuola la mattina seguente.

"Non consideriamo però il cambiamento della scuola che vorremmo un qualcosa di astratto"

Non consideriamo però il cambiamento della scuola che vorremmo un qualcosa di astratto, è infatti un obiettivo tangibile. Possiamo raggiungerlo inserendo oltre alle materie scolastiche, incontri con esperti, psicologi e professionisti. Questa settimana a scuola durante l’occupazione gli studenti stanno svolgendo attività sportive come tornei di pallavolo e calcio, dibattiti, ci sono aule adibite a studio, ripetizioni, disegno e musica. In una scuola più organizzata e più aperta al mondo ci sentiamo di poter davvero dare la nostra parte. Stiamo dimostrando che i ragazzi vanno considerati, ascoltati e non pregiudicati, perché si, abbiamo degli ideali e dei pensieri. ma abbiamo bisogno di una mano da parte degli adulti. Necessitiamo comprensione e partecipazione vera nel cambiare la situazione attuale per concederci un mondo migliore, perché da ognuno di noi può partire qualcosa di davvero grande, basta crederci veramente.

"Non giudicate noi ragazzi"

Vorrei quindi concludere chiedendo una mano a tutti coloro che leggendo giornali o guardando la tv hanno giudicato noi ragazzi, perché tutti voi lo siete stati e sapete che fascia d’età delicata è l’adolescenza, stiamo plasmando la nostra versione del futuro. Ricordate che la storia va scritta tutti insieme!

Una studentessa del Liceo Mariotti di Perugia

LETTERA FIRMATA