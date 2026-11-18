Una situazione di incubo e di terrore protrattasi per anni all'interno delle mura domestiche è stata interrotta dal tempestivo intervento dei carabinieri. Nella giornata odierna, i militari di Gubbio hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere - emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Perugia su richiesta della Procura - nei confronti di un 59enne, indagato per maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie convivente.

L'attività investigativa, avviata dopo la coraggiosa denuncia presentata dalla vittima, ha consentito agli inquirenti di accertare un quadro di gravissime vessazioni. Secondo quanto ricostruito, l'indagato avrebbe reiteratamente posto in essere condotte violente e minacciose nei confronti della moglie 63enne. Comportamenti che nel tempo avevano generato all'interno della coppia un clima di costante tensione, sofferenza psicologica e un profondo timore per la propria incolumità.

Gli accertamenti svolti nel corso delle indagini preliminari hanno inoltre permesso di documentare episodi di particolare gravità, tra cui esplicite minacce di morte e ricorrenti aggressioni sia fisiche che verbali.

Di fronte alla gravità dei fatti accertati e alla sussistenza di evidenti esigenze cautelari legate alla tutela dell'incolumità della donna, l'Autorità Giudiziaria ha condiviso pienamente il quadro probatorio prospettato dagli inquirenti. Il Gip del Tribunale di Perugia ha così disposto la misura della custodia cautelare in carcere per il 59enne. Al termine delle formalità di rito espletate dai carabinieri eugubini, l'uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Perugia Capanne, a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dei successivi sviluppi processuali.