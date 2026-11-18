La scelta, almeno sul piano numerico, è piuttosto “conservativa” (termine usato dalla stessa governatrice Proietti, pur sottolineandone l’inappropriatezza). Una scelta certamente più gestibile, anche rispetto alle istanze dei territori e delle forze politiche che compongono la maggioranza.

Il nuovo Piano socio-sanitario preadottato dalla Giunta regionale dell’Umbria mantiene le due Asl e le due Azienda ospedaliere. Calano da 12 a 8 i Distretti sanitari, vengono mantenuti ospedali e presidi ospedalieri.

La scommessa è però l’integrazione funzionale e operative (Aziende e ospedali sono chiamati tra loro a lavorare in modo “interoperabile”). Quanto questo, oltre a essere funzionale sul piano della razionalizzazione della spesa, lo sarà anche nel servizio effettivamente garantito ai cittadini umbri è la grande scommessa della strategia per delineare la sanità regionale dei prossimi anni.

Una strategia - quella contenuta nelle 350 pagine, divise in 15 capitoli, di cui si compone il Pssr - che, tra l’altro, dovrà essere attuata in differenti fasi temporali. Con la fase due legata alla realizzazione del nuovo ospedale di Terni. Al quale a quel punto farà riferimento anche l’ospedale di Spoleto, lasciando i due presidi della Valnerina continuare a confrontarsi con Foligno. Che però, da subito, guarderà oltre il confine della Usl, in direzione di Assisi.

La presidente Proietti rivendica il coraggio delle scelte contenute nel Piano che è stato chiamato "Umbria in salute 2030", secondo l'arco temporale che il centrosinistra si dà per la sua attuazione. Ammette che la riduzione a 8 del numero dei Distretti "non è ottimale" (l'ipotesi era di portarli a 6), anche se confida nel nuovo approccio e nella nuova figura del direttore socio-sanitario.

Anche rispetto al mantenimento delle due Usl, garantisce che rispetto al passato lavoreranno in stretta sinergia, anche con le Aziende ospedaliere. Attraverso la centralizzazione degli acquisti e la gestione del personale, ma anche per uniformare alcuni aspetti amministrativi.

La rete ospedaliera

Nella prima fase di programmazione, la rete ospedaliera vedrà Pantalla in stretta sinergia con Perugia, a cui faranno riferimento Castiglione e Passignano. Umbertide sarà legato a Città di Castello, che sarà in "collegamento funzionale" con Branca. Lo stesso che avrà Assisi con Foligno, che a sua volta avrà un "collegamento funzionale" con Spoleto e, attraverso il San Matteo degli Infermi, con Norcia e Cascia. Collegamento strutturale tra Terni e Narni-Amelia, mentre l'isolamento geografico di Orvieto consentirà di mantenere una certa autonomia sulla Rupe.

Nella seconda fase, cioè con il nuovo ospedale di Terni realizzato, questo sarà collegato anche con Spoleto, con avrà più legami diretti con Cascia e Norcia, che a quel punto faranno riferimento a Foligno, che manterrà il "collegamento funzionale" con Assisi.

Sanità territoriale

Ma prima ancora che negli ospedali, si conta di poter curare gli umbri a casa o almeno il più vicino possibile alla propria abitazione. "La casa come primo luogo di cura" è il primo punto qualificante del Piano evidenziato dalla governatrice. Che in questa strategia esalta il ruolo che dovranno avere le Case di comunità. Rete territoriale che si integra con quella sociale, anche attraverso il ruolo a cui saranno chiamati i sindaci.

L'Università

Si punto, inoltre, a una nuova tipologia di convenzione con l'Università degli Studi di Perugia, superando lo schema determinato nel 2006 e poi passato di rinnovo in rinnovo fino a oggi. Il tavolo paritetico è già attivato, per definire un rapporto più funzionale e al passo con le sfide della ricerca (si punta anche all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale in sanità).

Tempi

Il Piano socio-sanitario adottato è atteso ora da una fase di partecipazione pubblica, da dicembre fino a marzo. Poi ci saranno i passaggi formali con Ministero e Università, quindi l'iter in Regione e in Aula.

(a seguire servizio completo)