Il 20 novembre a Spoleto apre il Centro Umbro di Ricerca e Innovazione dell’Università degli Studi di Perugia: 5 milioni di euro per portare intelligenza artificiale, automazione e scienze omiche dalla ricerca alla pratica clinica.

La sanità che cambia prende forma in Umbria. Con l’inaugurazione del CURI, nei locali dell'ex caserma Nino Bixio che di recente hanno ospitato il giudice di pace, l’Università degli Studi di Perugia avvia un polo che integra competenze e tecnologie per una medicina di precisione capace di anticipare le diagnosi e personalizzare le terapie. L’obiettivo dichiarato è duplice: rendere le cure più mirate, tempestive e accessibili, contribuendo alla sostenibilità del sistema sanitario.

Un investimento strategico per l’Umbria

Il Centro Umbro di Ricerca e Innovazione nasce con un investimento di 5 milioni di euro. La missione è chiara: trasformare grandi quantità di dati biologici in informazioni utili per prevenire, diagnosticare e curare, avvicinando la ricerca multidisciplinare alla pratica clinica. Il CURI punta a unire saperi e infrastrutture per affrontare sfide cruciali della salute pubblica, dal riconoscimento precoce delle patologie alla selezione di terapie basate sulle caratteristiche della persona.

Il programma della giornata

La cerimonia si svolgerà venerdì 20 novembre 2026 a Spoleto, con una prima parte al Complesso monumentale di San Nicolò e la successiva visita alla sede del Centro in piazzale San Gabriele dell’Addolorata 4 (ex Nino Bixio).

Dalle 9.30 alle 10.15: registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto.

Ore 10.15: saluti istituzionali del professor Massimiliano Marianelli , Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia.

Ore 10.20: intervento della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti .

Ore 10.25: intervento del sindaco di Spoleto Andrea Sisti .

Ore 10.40: presentazione delle attività di ricerca del CURI a cura del professor Gabriele Cruciani .

Ore 11.30: relazione del professor Andrea Cavalli dell’ École Polytechnique Fédérale di Losanna sul ruolo del Centro nel panorama nazionale e internazionale delle scienze della vita.

Ore 12.00: il professor Filippo De Angelis illustra le sinergie tra CURI e Umbria TECH e le prospettive di trasferimento tecnologico.

Dalle 12.10 alle 12.25: conclusioni a cura del senatore Guido Castelli , Commissario straordinario per la ricostruzione.

Dalle 12.40 alle 14.00: pranzo.

Dalle 14.15 alle 15.00: inaugurazione del Centro e visite guidate al laboratorio in gruppi di dieci persone.

Tecnologie e competenze al servizio della cura

Le linee di lavoro del CURI combinano scienza dei dati e biologia avanzata. Tra i temi chiave: intelligenza artificiale, automazione e scienze omiche per integrare segnali clinici e molecolari in percorsi diagnostici e terapeutici più precoci e personalizzati. La visione è orientata a valorizzare dati complessi, traducendoli in strumenti di supporto alle decisioni cliniche e in protocolli di prevenzione più efficaci.

Reti e trasferimento tecnologico

Il Centro si inserisce in una traiettoria di collaborazione che guarda al trasferimento dei risultati della ricerca verso applicazioni concrete. Le sinergie con Umbria TECH entrano nel merito del rapporto tra laboratori, imprese e servizi, con una prospettiva che può accelerare la messa a terra di piattaforme, processi e metodologie utili alla filiera della salute.