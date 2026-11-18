A meno di 24 ore dalla drammatica tragedia che ha scosso l'intera comunità tifernate, Promano e Città di Castello si stringono nel profondo cordoglio per la scomparsa di Eleonora Chieli in Capacci, la donna di 77 anni travolta e uccisa sulle strisce nel tardo pomeriggio di ieri (17 novembre), mentre si stava recando a messa.

Un episodio che ha lasciato sgomenti familiari, residenti e intera cittadinanza, sollevando al contempo un'ondata di indignazione per le circostanze in cui si è consumato l'investimento, con il conducente del veicolo dileguatosi senza prestare soccorso e diretto verso lo svincolo della E45 in direzione Umbertide.

Mentre la Polizia Locale prosegue senza sosta gli accertamenti tecnici, le ricerche del pirata della strada si estendono a tutto il territorio regionale con il supporto delle altre forze di polizia. Gli investigatori stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e vagliando le testimonianze raccolte, inclusa quella di un testimone oculare. L'attenzione è concentrata sull'individuazione di vetture che presentino danni compatibili con il violento impatto avvenuto lungo via Romana - a Promano -, resa ancora più insidiosa dalla presenza di pioggia battente e da condizioni di visibilità ridotta.

Alla famiglia della vittima — al marito Otello e ai figli Paolo, Irene e Valerio — sono giunti i messaggi di vicinanza e le condoglianze ufficiali del sindaco di Città di Castello Luca Secondi, che ha espresso sgomento per una perdita così improvvisa e violenta, auspicando la rapida individuazione del responsabile.

Sulla tragica vicenda è intervenuta anche la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, sottolineando come “la morte di una persona sulle strisce pedonali rappresenti un bilancio inaccettabile che porta a 45 le vittime della strada in Umbria dall'inizio dell'anno, confermando la necessità di insistere su prevenzione, controlli e sicurezza stradale”.