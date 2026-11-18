Intervento lampo dei carabinieri a Collazzone per sventare l'ennesimo tentativo di raggiro ai danni delle fasce più deboli della popolazione. I militari hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Spoleto due uomini, di 50 e 47 anni, ritenuti responsabili in concorso del reato di tentata truffa aggravata nei confronti di un'anziana signora di 91 anni.

La svolta è arrivata con la segnalazione, nel centro storico di Collazzone, di un'auto con a bordo due persone dal comportamento sospetto. L'immediata attivazione delle pattuglie ha permesso ai militari di rintracciare e bloccare nella piazza principale del paese un primo uomo a piedi, apparso subito particolarmente agitato e in possesso di due smartphone: su uno dei dispositivi era attiva l'applicazione di navigazione satellitare impostata verso una destinazione situata a brevissima distanza.

Pochi istanti dopo, poco lontano dal luogo del primo fermo, i carabinieri hanno individuato e bloccato anche il secondo complice, rimasto ad attendere a bordo dell'auto sospetta, risultata poi essere stata presa a noleggio.

I rapidi accertamenti investigativi hanno consentito di ricostruire l'intero piano criminale: poco prima, la vittima 91enne era stata contattata telefonicamente da un finto appartenente all'Arma dei carabinieri. Con il consueto espediente di una finta emergenza, l'interlocutore era riuscito a convincere l'anziana a raccogliere denaro contante e monili in oro, facendole attendere l'arrivo di un incaricato per il ritiro.

Il tempestivo arrivo dei veri carabinieri ha interrotto l'azione sul nascere, evitando la consegna del bottino e mettendo definitivamente al sicuro i risparmi e i gioielli della donna.