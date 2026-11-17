L’I.I.S. Giordano Bruno di Perugia, guidato dalla professoressa Anna Bigozzi, si conferma anche quest’anno il polo di riferimento regionale per le nuove iscrizioni alla classe prima, con 444 studenti, pari a 24 in più rispetto allo scorso anno. Il dato consolida il trend positivo avviato dal 2022/2023 e rafforza il ruolo dell’istituto nel sistema formativo umbro, dove orientamento, laboratorialità e apertura internazionale rappresentano assi strategici per l’occupabilità dei giovani.

Numeri, indirizzi e laboratori

L’offerta formativa si articola in quattro indirizzi, capaci di intercettare talenti e vocazioni differenti:

Liceo linguistico , tradizionale e con opzione EsaBac;

, tradizionale e con opzione EsaBac; Liceo scientifico opzione scienze applicate (O.S.A.) ;

; Liceo tecnologico per la chimica , con articolazione sanitaria e ambientale;

, con articolazione sanitaria e ambientale; Liceo tecnologico sistema moda.

La scuola dispone di aule tematiche multimediali e di 16 laboratori scientifici, multimediali e linguistici, a supporto di una didattica sperimentale e orientata alle competenze. Un contesto che, come sottolineano la dirigente e le referenti per l’Orientamento, professoresse Paola Perfetti e Ilaria Stafficci, è stato riconosciuto dal territorio: «la popolazione del territorio, anche per il corrente anno scolastico, ha accordato fiducia al nostro Istituto, attestando di apprezzarne l’offerta formativa e la dedizione verso le proposte didattiche più attuali – incluso il potenziamento delle discipline S.T.E.M. – e verso l’internazionalizzazione. La nostra scuola, inoltre, presenta spazi accoglienti e interattivi».

#OrientiAMO: continuità tra medie e superiori

Tra novembre 2026 e gennaio 2027 l’istituto attiva #OrientiAMO, un percorso pensato per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. L’obiettivo è favorire una scelta consapevole, presentando metodi, ambienti di apprendimento e opportunità dei diversi indirizzi, con particolare attenzione a didattica laboratoriale, internazionalizzazione, accoglienza e integrazione.

Open day: date e orari

Gli open day permettono a famiglie e studenti di visitare spazi e laboratori, incontrare la dirigente, i docenti e gli studenti tutor, e conoscere l’organizzazione della scuola e le specificità dei percorsi di studio.

Sabato 21 novembre 2026: ore 15.00/19.00.

Domenica 13 dicembre 2026: ore 15.00/19.00.

Sabato 16 gennaio 2027: ore 15.00/19.00.

Studente per un giorno

Le prove di lezione in classe dedicate alle terze medie offrono un’esperienza diretta della vita scolastica e dei laboratori.

Mercoledì 25 novembre 2026: ore 14.15-16.30.

Martedì 15 dicembre 2026: ore 14.15-16.30.

Martedì 12 gennaio 2027: ore 14.15-16.30.

Giovedì 21 gennaio 2027: ore 14.15-16.30.

Servizi di orientamento e sostegno alle iscrizioni

Nell’ambito informativo, la scuola attiva uno sportello orientamento con mentoring individualizzato, un supporto dedicato alle iscrizioni e la presentazione dei progetti di continuità con le scuole secondarie di primo grado. Questi servizi mirano a ridurre incertezze e disallineamenti, offrendo alle famiglie strumenti pratici per valutare attitudini, obiettivi formativi e prospettive future.

Prospettive per Perugia e l’Umbria

La crescita dell’I.I.S. Giordano Bruno incide sull’ecosistema formativo locale, contribuendo a sviluppare competenze S.T.E.M., potenziare le competenze linguistiche e consolidare un approccio esperienziale all’apprendimento. Per il territorio significa aprire traiettorie di valore tra scuola, formazione post-diploma e mondo del lavoro, in una logica di innovazione e sostenibilità che unisce identità umbra e proiezione internazionale.

Informazioni

Dettagli su indirizzi di studio, calendario e Commissione Orientamento sono disponibili sul sito dell’istituto: https://www.giordanobrunoperugia.edu.it/.