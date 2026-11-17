Tragedia nella zona sud di Città di Castello, nel tardo pomeriggio di oggi (17 novembre). Intorno alle 18.30, una donna ha perso la vita dopo essere stata travolta da un'auto lungo via Romana, nella frazione tifernate di Promano, a pochi metri dalla chiesa del paese.

Secondo le prime ricostruzioni - ancora al vaglio degli inquirenti - il conducente del veicolo non si sarebbe fermato a prestare soccorso dopo il violento impatto (non ancora chiaro se avvenuto o meno sulle strisce), facendo perdere immediatamente le proprie tracce. La donna - da quanto emerge - si stava recando a messa.

L'allarme è scattato immediatamente, facendo precipitare sul luogo dell'incidente i sanitari del 118. Nonostante la tempestività dell'intervento, per la donna non c'è stato purtroppo nulla da fare: il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto con ogni probabilità sul colpo.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale, impegnata nei rilievi tecnici per ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia e raccogliere ogni elemento utile all'identificazione del mezzo coinvolto. Le forze dell’ordine starebbero passando al setaccio la zona alla ricerca di eventuali testimoni, verificando anche le immagini degli impianti di videosorveglianza privati o comunali in zona per risalire al più presto all'identità del conducente pirata.