Dal 28 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, con anteprima il 27 novembre alle ore 17.30 per l’accensione del grande albero in piazza IV Novembre, Perugia propone un cartellone diffuso che mette in rete centro storico, borghi e quartieri: luci d’artista, mostre, arredi verdi scenografici, mercatini, musica e iniziative per famiglie e giovani.

Un programma corale tra centro e borghi

Il progetto Perugia accende il Natale è stato presentato in conferenza stampa con la partecipazione degli assessori comunali Andrea Stafisso, Fabrizio Croce, Francesca Tizi e Pierluigi Vossi, insieme ai partner territoriali tra cui Consorzio Perugia in Centro, Galleria nazionale dell’Umbria, Luisa Spagnoli, Gesenu, Afas e Minimetrò. Al centro, la valorizzazione dell’acropoli e delle vie commerciali con luci d’artista, isole verdi e animazione, in dialogo con i cinque borghi storici e con i quartieri.

Centro storico : corso Vannucci con le Luci d’Artista firmate da Michelangelo Pistoletto, i Giardini di Natale e i mercatini in piazza della Repubblica e alla Rocca Paolina; piazza Matteotti con la Christmas Arena tra enogastronomia, musica e giochi; grande albero in piazza IV Novembre sostenuto da Luisa Spagnoli.

Mostre: a Palazzo della Penna «Dario Fo Pittore - Lo Santo Jullare Francesco»; all’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci «Steve McCurry: Spirituality»; alla basilica di San Pietro l’opera «Bambin Gesù delle Mani» di Pinturicchio.

Le voci della città

La strategia organizzativa è stata illustrata dall’assessore Stafisso: “In questo periodo segnato da difficoltà sul piano economico e dall’incertezza a livello internazionale – ha detto -, abbiamo pensato che servisse un po’ di coraggio per sperimentare, pur nel rispetto della tradizione, formule innovative capaci di incuriosire e sorprendere. Un modo per dare la giusta spinta sia ai cittadini sia ai visitatori per godere del Natale a Perugia”. Ha aggiunto: “Per questo abbiamo messo insieme una squadra molto ampia coinvolgendo più assessorati e collaborando con realtà del territorio e anche altri enti, che ringrazio”.

Stafisso ha quindi annunciato: “La collaborazione con la Gnu e altri partner regala a Perugia la nuova edizione delle Luci d’artista (saranno presentate domani in una conferenza stampa alla Galleria, ore 10.30, ndr). Quelle firmate l’anno scorso da Mimmo Paladino per Corso Vannucci, intanto, sono state installate in corso Cavour. Tra le novità, un inedito albero di natale con addobbi classici che sarà allestito in piazza IV Novembre: si deve al contributo di un brand locale che parla a tutto il mondo come Luisa Spagnoli, che così rinnova il suo forte legame con la città. Tra le iniziative più significative, i Giardini di Natale - composti da dehors e dal ricco arredamento di verde - che abbelliranno corso Vannucci, piazza Italia illuminata con proiezioni luminose, le animazioni musicali e ludiche sulla Christmas Arena di piazza Matteotti e le attività dedicate a famiglie e bambini”.

L’assessore Croce ha rimarcato “un Natale che diventa corale anche grazie al contributo di tanti cittadini e associazioni” e ha anticipato: “Ci sarà anche un Capodanno che possiamo definire d’artista che mai come quest’anno dialogherà con le luminarie”.

Mobilità e servizi: il minimetrò come scelta sostenibile

L’amministrazione punta su accessi ordinati e mobilità dolce. L’assessore Vossi ha sottolineato: “Sul fronte della mobilità, stiamo proseguendo un percorso iniziato con convinzione da più di due anni scegliendo di rilanciare una infrastruttura sostenibile e puntuale che conta su un parcheggio con 3mila posti gratuiti – ha affermato l’assessore Vossi -. Il minimetrò per noi è fondamentale per decongestionare dal traffico il centro storico e cambiare l’immagine della città, da sempre caratterizzata da un tasso di motorizzazione tra i più alti d’Italia”. Invito chiaro a lasciare l’auto e salire in centro: “Così si apprezza di più anche la bellezza della città”.

Dal 27 novembre, grazie a Minimetrò spa, chi arriva con il minimetrò e acquista in un’attività aderente del centro storico può ritirare un biglietto omaggio esibendo lo scontrino presso gli uffici a Pian di Massiano. Sono previste inoltre aperture prolungate in date selezionate, fino a tarda sera a ridosso dei weekend e nella notte di Capodanno. “Molte persone si sono abituate a usare di più il minimetrò durante la settimana e siamo convinti che anche questa iniziativa possa valere da stimolo. Nel mondo dei trasporti, più si offre più si abitua la cittadinanza a utilizzare una infrastruttura”.

Borghi e quartieri: tradizione, creatività e comunità

Corso Cavour : luminarie d’artista di Mimmo Paladino, visite guidate teatrali con cuffie wireless, vetrine d’autore, concerti e mostra di presepi a diorama nella chiesa di San Giuseppe.

Borgo Sant’Antonio–Porta Pesa : La Via dei Presepi lungo corso Bersaglieri fino all’Epifania.

Via dei Priori : Albero dei Desideri alto oltre 30 metri nella Torre degli Sciri, presepi diffusi, laboratori e brindisi di Capodanno.

Porta Eburnea : concerto al Conservatorio, mostra alla Biblioteca Augusta, iniziative solidali e mercatino in piazza del Circo.

Porta Sant’Angelo : mostra La Pinacoteca immaginata, swap party, laboratorio di cucina e incontro a tema.

Quartieri: programmi dedicati a Monteluce, San Sisto, Villa Pitignano, San Martino in Campo, Santa Lucia, Ponte Valleceppi, Pianello, Collestrada, Balanzano e Madonna Alta.

Secondo Paolo Mariotti, “è importante che, in un periodo di gioia come il Natale, Perugia offra un’immagine speciale”. L’allestimento punta a “una scenografia bella e scintillante grazie anche alle luci in viale Indipendenza, all’illuminazione di piazza Italia e ai Giardini di Natale che prenderanno forma con l’arrivo di 1.500 piante di varie dimensioni”. Obiettivo socialità: “si scommette sulla socialità con i dehors in corso Vannucci e l’animazione musicale in piazza Matteotti. Previsti anche dj di grande livello”.

Bambini e famiglie: educazione, gioco e sostenibilità

Dal 28 novembre il centro storico ospita il programma Natale dei bambini e delle bambine 2026, con attività educative e ricreative tra Centro Camerale Alessi, Palazzo della Penna e Penna Hub, piazza Matteotti e auditorium Santa Cecilia. Focus su laboratori tra arte, scienza, creatività digitale, giochi in legno e divulgazione.

L’assessora Tizi sottolinea la visione: «Con il Natale dei bambini e delle bambine vogliamo offrire ai più piccoli tempo e spazio per giocare, conoscere e stare insieme - dichiara l’assessora alle Politiche educative Francesca Tizi -. Portare queste attività nel centro storico significa renderlo sempre più un luogo da vivere anche per le famiglie, dove trovare occasioni di incontro e proposte educative pensate per i bambini. Arte, scienza e sostenibilità saranno gli strumenti di un’esperienza che unisce il piacere della festa alla scoperta e alla condivisione. È una scelta che riconosce il valore del gioco e la necessità di sostenere le opportunità educative anche fuori dalla scuola».

Prospettive per il territorio

Il cartellone unisce commercio di vicinato, cultura, mobilità sostenibile e educazione, generando valore economico e sociale. L’approccio integrato tra acropoli, borghi e quartieri consolida una Perugia policentrica e accessibile, capace di attrarre visitatori e di offrire esperienze di qualità alle famiglie locali. Un modello replicabile che valorizza talenti, reti civiche e innovazione culturale.