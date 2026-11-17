Il consiglio comunale di ieri 16 novembre ha dato alcune importanti indicazioni politiche e ha lasciato forti dubbi sulla capacità di Bandecchi di tenere insieme i pezzi del puzzle che compongono quella ormai è maggioranza relativa. Ancora una volta i lavori dell’assemblea sono stati tutti rivolti alla ‘vendetta’ e al regolamento di conti tra Bandecchi e il gruppo di “Per Terni” (ex “Bandecchi per Terni”) che dalla maggioranza è passato all’opposizione dopo essere stato ‘cacciato’ dal dominus che, come sappiamo, non ha molta tolleranza nei confronti di chi ‘osa’ contraddire le sue direttive. Mentre aliquote, tasse e argomenti molto più urgenti e dirimenti per i cittadini aspettano di essere discussi, si continua a cercare di regolare i conti con Andrea Sterlini e Marina Severoni, presidenti, ormai ex, della Prima e Seconda Commissione consiliare.

Il giallo del parere al Ministero

Il sindaco ha presentato un atto di sfiducia nei confronti dei due ex presidenti, procedura che, nell’ambito dello scorso consiglio, era stata messa in dubbio per questioni di legittimità, visto che la circostanza non è contemplata nel Regolamento comunale. Il consiglio, viste anche le perplessità del segretario comunale, aveva così deciso di chiedere un parere al Ministero dell’Interno, ma, a quanto sembra, questa richiesta non sarebbe mai partita; per questo si è proceduto senza parere del Ministero; parere che sembrerebbe abbastanza superfluo, visto che farebbe fede comunque il Regolamento. L’assise, gestita da Bandecchi, ha comunque proceduto alla votazione della sfiducia ai due presidenti che ha avuto esito positivo e ottenuto l’immediata eseguibilità dell’atto. Quindi formalmente i due presidenti sono decaduti contestualmente ai vicepresidenti delle Commissioni.

Situazione paradossale

Proprio mentre si stavano disponendo le operazioni per l’elezione dei nuovi presidenti e vicepresidenti la minoranza ha abbandonato l’aula, costringendo il presidente del consiglio Sara Francescangeli a rimandare la votazione al successivo. Ma non si è calcolato il colpo di scena finale. Alle 13.22 è mancato il numero legale e l’assemblea è stata chiusa. La situazione ora è paradossale.

Commissioni paralizzate

Il consiglio è stato costretto a chiudere i lavori in una circostanza abbastanza imbarazzante: i presidenti e i vicepresidenti della Prima e Seconda Commissione sono formalmente decaduti; non si è potuto procedere all’elezione dei nuovi; le due Commissioni sono dunque bloccate e i lavori delle stesse sospese come annunciato dalla presidente Francescangeli. Bisognerà ora attendere un ulteriore consiglio comunale per la votazione, visto che è l'unico organo che può eleggere i presidenti e vicepresidenti delle Commissioni che saranno ferme fino a nuovo ordine.

Si spera nel paracadute

Quello che è certo è che avere due Commissioni bloccate senza presidenti e vicepresidenti è lo specchio di un immobilismo ormai cronico della Giunta Bandecchi, costretta a improvvisare di volta in volta per arrivare ai numeri necessari per salvare il salvabile; un po’ Orsini, un po’ Mengaroni, un po’ Ferranti, un po’ Masselli, qualcuno che dà una mano si trova sempre, come lo stesso sindaco ha in fondo ammesso quando ha provato a chiedere la votazione dei presidenti vista la presenza di Orsini e Ferranti, considerati come paracadute da utilizzare all'occorrenza. Secondo quanto risulta a Tuttoggi ci sarebbe però un certo fermento anche tra altri consiglieri di AP che, a parte Batini e Federighi che cercano disperatamente di far scudo al sindaco (con scarso successo), manifesterebbero un malcontento diffuso e insofferenza per alcuni assessori della Giunta che, effettivamente, non sembrano brillare per iniziativa e passione.

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