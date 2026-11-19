La notte più buia di Francesco torna a farsi luce sul palco del Teatro Lyrick di Assisi. Questa sera (19 novembre, ndr) alle 21, ingresso libero, i ragazzi del Serafico porteranno in scena 'Dolce Sentire', lo spettacolo che racconta il dolore, il travaglio interiore e la riconciliazione da cui nacque il Cantico delle Creature.

“Un ritorno che, nell’anno degli ottocento anni dalla morte di san Francesco, assume un significato particolare per la realtà nata dalla sua eredità spirituale e dalla scelta di non lasciare ai margini le persone più fragili”, sottolineano dal Serafico, ricordando l’intuizione originaria da cui nacque la struttura: avvicinarsi a chi rischiava di essere escluso, riconoscerne la dignità e costruire le condizioni affinché potesse esprimere le proprie possibilità. 'Dolce Sentire', infatti, porta in teatro proprio questa appartenenza, affidando ai ragazzi il racconto della fragilità di Francesco e della sua capacità di ritrovare nella sofferenza una voce di lode.

Nato nel laboratorio teatrale del Serafico, lo spettacolo porterà sul palco i ragazzi con disabilità affiancati da operatori, attori e performer - Raffaele Ottolenghi, Michela Lamincia, Andrea Cagliesi, Ludovica Pennazzi - sotto la direzione artistica di Fabrizio Benincampi e Francesco Bellanti. Il titolo richiama la celebre canzone interpretata da Claudio Baglioni nel film 'Fratello Sole, Sorella Luna' di Franco Zeffirelli. Al centro della rappresentazione il tormento del Santo che precedette la stesura del Cantico: Francesco – ormai malato, provato dal dolore e dalla perdita della vista - attraversa una notte in cui anche il legame con le creature sembra spezzarsi. I topi che infestano il suo giaciglio gli impediscono di riposare e pregare, mentre la tentazione alimenta dubbi e angoscia. Il racconto teatrale accompagna il Santo attraverso questo tormento fino alla luce che gli permette di riconciliarsi con il mondo, con Dio e con sé stesso, ritrovando le parole della lode.

“'Dolce Sentire” segna la nostra appartenenza al carisma di san Francesco e ci aiuta a comprendere come la nostra Opera debba proseguire su quella via – sottolinea Francesca Di Maolo, presidente del Serafico –. Nell’anno degli ottocento anni dalla sua morte sentiamo ancora più forte la responsabilità di custodire e rendere vivo il suo sguardo sulle persone più fragili, perché è proprio da quello sguardo che è nato il Serafico. I nostri ragazzi, portando in scena la fragilità di Francesco e la bellezza del suo canto, ci mostrano quanto questa eredità abbia ancora da dire e vogliamo condividere con tutta la comunità una serata che parla delle nostre radici e del cammino che vogliamo continuare a percorrere insieme”.