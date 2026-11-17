Dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, Bastia Umbra si prepara a trasformarsi in un luogo di magia, creatività e meraviglia con “Natale 26 – Il Villaggio delle Storie”, un progetto che animerà il centro cittadino da Piazza Cavour fino all’arco di Porta Firenze per oltre un mese, con un ricco calendario di eventi e attrazioni dedicate a tutte le età.

“Un Natale che vuole andare oltre le tradizionali decorazioni, trasformando piazze e spazi urbani in un grande racconto a cielo aperto, dove fantasia, arte, tradizione e divertimento si incontrano per offrire a cittadini e visitatori un’esperienza coinvolgente”, spiega l’assessore Paolo Ansideri. Il cuore del villaggio sarà il grande albero luminoso di Natale, attorno al quale si muoverà il trenino natalizio e che si staglierà sul panorama composto dalle grandi figure dei carri dell’ultimo Palio, dalle cassette del mercatino, la Casa di Santa Claus, la grande Pista del Ghiaccio con il mini Luna Park. Tutto avvolto nell’atmosfera creata dalle luci, dalle decorazioni e dai più noti canti del periodo natalizio.

Il programma si svilupperà attraverso dodici grandi aree tematiche, pensate per offrire esperienze diverse e coinvolgere bambini, famiglie, giovani e adulti: I carri e le grandi installazioni, la casa di Santa Claus (al teatrino di piazza Mazzini), i laboratori creativi, spettacoli e animazioni, i mercatini di Natale, una pista di pattinaggio, giochi e luna park, food e specialità natalizie, mostre e arte, concerti e cori e la processione di San Nicola. Il Villaggio delle Storie - conclude Ansideri - nasce con l’obiettivo di rendere Bastia Umbra un luogo attrattivo anche dal punto di vista turistico in cui vivere l’esperienza di tante Storie da scoprire e condividere, trasformando il Natale in un’occasione di incontro tra generazioni, di valorizzazione del centro cittadino e di promozione delle attività economiche e culturali”.