Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Perugia con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Perugia, con il supporto del Nucleo Radiomobile.

L'intervento è avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Settevalli, durante un servizio di controllo del territorio. I militari hanno notato il giovane mentre avrebbe ceduto due dosi di cocaina a un uomo di 34 anni. I Carabinieri sono intervenuti immediatamente, bloccando la presunta cessione e identificando entrambi.

Le successive perquisizioni, effettuate sulla persona, sull'auto e nell'abitazione del 29enne, hanno permesso di trovare e sequestrare 83 involucri contenenti complessivamente circa 122 grammi di cocaina e altri due involucri con circa 8 grammi di hashish. Sono stati inoltre trovati due bilancini di precisione, materiale utilizzabile per preparare e confezionare le dosi e 120 euro in contanti.

Al termine degli accertamenti, il 29enne è stato arrestato e, su disposizione della Procura di Perugia, portato a Capanne; il 34enne è stato segnalato alla Prefettura di Perugia per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.