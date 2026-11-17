Controlli rafforzati nella notte tra Norcia e Cascia per contrastare i furti nelle abitazioni e i danni agli esercizi commerciali, fenomeni che nelle ultime settimane hanno destato preoccupazione tra i residenti della Valnerina.

Nel corso dei controlli - condotti nei centri storici e nelle aree periferiche dei due Comuni, raggiungendo anche le località più distanti dai centri abitati - i carabinieri hanno controllato 43 persone e 16 veicoli. Otto le multe elevate per violazioni al Codice della strada, tra cui il mancato uso delle cinture di sicurezza, problemi ai dispositivi dei veicoli, mancata revisione e irregolarità legate alla patente. Verificati anche due esercizi pubblici.

Proprio durante un controllo in un locale di Norcia, i militari hanno individuato due giovani, entrambi poco più che ventenni, in possesso di carte d'identità elettroniche con il microchip rimosso. Per entrambi è scattata la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Spoleto con l'accusa di falsità materiale.

Nel corso dei controlli stradali è stato inoltre fermato un uomo di 56 anni che guidava dopo aver bevuto. Gli accertamenti con l'etilometro hanno confermato la violazione dell'articolo 186 del codice della strada, che riguarda la guida in stato di ebbrezza. Per l'uomo è scattata la denuncia a piede libero, mentre la patente è stata ritirata e l'auto sottoposta a sequestro amministrativo. I controlli dei Carabinieri proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alla prevenzione dei furti e alla sicurezza dei cittadini in tutto il territorio della Valnerina.