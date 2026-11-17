Caos traffico lungo la E45, in direzione Terni, nel territorio provinciale ternano, a causa di un veicolo pesante che si è ribaltato nella prima mattinata di martedì. L'incidente è avvenuto nella zona in cui sono presenti dei lavori. La carreggiata è stata momentaneamente chiusa all'altezza di Montecastrilli, al km 9 in direzione sud.

Il conducente del camion è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Terni. Nel luogo dell’incidente sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.

E' stata disposta l'uscita obbligatoria a Montecastrilli al km 10,500 con rientro al km 6,000 a Sangemini Nord.

(articolo in aggiornamento)