Era il 1966 quando nel piccolo comune di Campello sul Clitunno, allora guidato da una sindaca illuminata, Maria Sole Agnelli, nacque Meccanotecnica Umbra. Grazie alla tenacia e alla "visione" dei soci fondatori - Alberto Pacifici, Fulvio Ginovri e Concezio Strappelli - e di chi li ha affiancati (come il conte Rovero Campello dall'anno successivo) e poi succeduti, quell'azienda è diventata una multinazionale che rappresenta un fiore all'occhiello per l'Umbria e non solo.

Sessant'anni di storia celebrati in un gremito Teatro Nuovo "Gian Carlo Menotti" di Spoleto con un incontro pubblico dal titolo "Dalla storia di una filiera al futuro dell'industria italiana", moderato dal giornalista Ferruccio De Bortoli e con la presenza di John Elkann, ceo Exor e presidente di Stellantis e Ferrari, ma soprattutto nipote di Maria Sole Agnelli, scomparsa nel dicembre scorso a 100 anni - video). A fare gli onori di casa il presidente di Meccanotecnica, Carlo Pacifici, mentre un bellissimo video ha ripercorso la storia dell'azienda, che rappresenta oggi una delle principali realtà industriali a livello mondiale nella progettazione e produzione di sistemi di tenuta meccanica per il settore automotive, degli elettrodomestici e industriale vario, con 700 dipendenti di cui circa 200 a Campello.

60 anni di Meccanotecnica, i saluti istituzionali

Ad aprire la mattinata i saluti istituzionali: quelli del sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, della presidente della Giunta regionale Stefania Proietti e del sottosegretario al ministero dell'Interno, Emanuele Prisco. Tra i numerosissimi presenti, i senatori Franco Zaffini e Walter Verini, le ex presidenti della Regione Maria Rita Lorenzetti (che durante il suo mandato contribuì allo sviluppo dell'azienda favorendo il raddoppio della Flaminia tra Spoleto e Foligno) e Donatella Tesei, i consiglieri regionali Paola Agabiti, Stefano Lisci, Eleonora Pace e Andrea Romizi, l'amministrazione comunale di Campello guidata dalla sindaca Simonetta Scarabottini, il presidente di Confindustria Umbria Giammarco Urbani.

"Questo straordinario compleanno - ha esordito la presidente Proietti - è un po' un compleanno per tutta l'Umbria, per il sistema dell'imprenditoria umbra. Rappresenta quello che l'Italia è in grado di fare, un Paese straordinario, soprattutto se pensiamo al nostro passato e anche al nostro futuro". Aggiungendo che "quando ai nostri giovani raccontiamo che qui, a due passi da casa, nella bellissima Campello, nei nostri bellissimi borghi, c'è la possibilità di rendere un'idea un brevetto innovativo che poi vola alto, persino fuori orbita, persino nello spazio, oppure nei componenti meccanici di precisione di tutto quello che che corre e che vola, noi ai giovani diamo una speranza, quella di avere dei sogni e di poterli realizzare qui".

"Questo compleanno racconta una visione - le ha fatto eco il sottosegretario Prisco - quella di Alberto Pacifici e della capacità di innovare sempre, che è poi la forza delle nostre imprese".

John Elkann: orgoglioso di quello che mia zia ha fatto

"Sono molto orgoglioso - ha esordito John Elkann davanti al teatro gremito - di quello che mia zia Maria Sole ha contribuito a fare e oggi ci sono anche i suoi figli e nipoti con noi che continuano questo legame importante col territorio e guardano anche al futuro di questo territorio, ispirati da quello che lei ha fatto. Quello che lei ci ha lasciato è l'importanza di lavorare insieme in maniera costruttiva per il futuro". Elkann ha ricordato quindi il coraggio avuto nel 1966 di creare un'azienda "con dei soci lungimiranti, cercando di puntare all'eccellenza e ad una reale unicità, come è stato fatto da allora, sapendo lavorare assieme".

Meccanotecnica Umbra oggi

L'evento - a cui hanno preso parte anche i dipendenti dell'azienda - non è stato solo un modo per celebrare la storia di Meccanotecnica Umbra ma anche per evidenziare i traguardi e le sfide del gruppo Mtu. Che ad oggi conta sedi in varie parti del mondo:

Brasile (dal 2000), sito produttivo;

Cina (2005), sito produttivo;

Svezia (2008), acquisizione di Hunseal AB;

Germania (2018), acquisizione di Hunseal GmbH;

Stati Uniti (2010), sito produttivo;

Messico (2010), sito produttivo;

India (2014), sito produttivo;

Canada (2018), acquisizione Fugesco Inc.;

Canada (2024), acqusizione Fematics Inc.;

Turchia (2020), sito produttivo.

La dimensione globale raggiunta dall'azienda non ha tuttavia modificato il ruolo centrale della sede di Campello sul Clitunno, che continua a rappresentare il fulcro storico e strategico del gruppo. Il radicamento territoriale rimane infatti un elemento distintivo dell'identità aziendale e si traduce in un impegno concreto nei confronti della comunità locale, attraverso iniziative volte a contribuire al benessere collettivo e allo sviluppo del territorio.