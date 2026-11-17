Nuova unità di intenti tra Amministrazione comunale di Città di Castello e le associazioni di categoria per rilanciare il commercio di vicinato e tutelare la vitalità del centro storico.

Proprio ieri (16 novembre) il vicesindaco Giuseppe Bernicchi e l'assessore al Commercio e Turismo Letizia Guerri hanno incontrato in Municipio il presidente di Confcommercio Città di Castello Mauro Smacchia, e il referente territoriale Fabrizio Grilli.

L'appuntamento si è inserito nell'ambito dell'iniziativa nazionale "Viviamo le città – La Giornata delle Chiavi. Riapriamo le porte al commercio", promossa da Confcommercio insieme ad Anci. Un confronto strategico che anticipa la mobilitazione cittadina prevista per mercoledì 18 novembre, quando i commercianti spegneranno simbolicamente le luci delle vetrine per accendere i riflettori sull'importanza delle botteghe di vicinato.

Il patto tra pubblico e privato: strategie e strumenti per il centro storico

Durante il vertice in Municipio, le parti hanno condiviso la necessità di trasformare una mobilitazione nazionale in un percorso di collaborazione stabile. L'obiettivo è tradurre l'analisi delle criticità in azioni concrete, valorizzando quanto già messo in campo negli ultimi anni, dalle agevolazioni fiscali ai calendari di eventi, fino al potenziamento dei parcheggi e alla promozione turistica.

Tra le opportunità al vaglio figurano la piattaforma di analisi dei flussi "Cities" di Confcommercio, utile per orientare le scelte di rigenerazione urbana basandosi sui dati, e i Distretti Urbani del Commercio, considerati strumenti chiave da portare all'attenzione della Regione Umbria per intercettare risorse e dotazioni finanziarie adeguate. Al centro pure temi cruciali come accessibilità, manutenzione spazi pubblici, sicurezza e valorizzazione dei locali sfitti, con l'impegno di Confcommercio a supportare le imprese su digitalizzazione, formazione e accesso ai bandi. L'incontro è stato suggellato dal gesto simbolico della ricomposizione di una grande chiave condivisa tra istituzioni e associazioni.

"Insieme illuminiamo la città", il 18 novembre vetrine spente per 30 minuti

La riflessione sul valore del commercio di prossimità si tradurrà in un'azione concreta nella giornata di mercoledì 18 novembre. A partire dalle 17.45, con ritrovo fissato in Piazza Matteotti, prenderà il via la campagna "Insieme illuminiamo la città", promossa dai commercianti e sostenuta con convinzione dal Consorzio Pro-Centro.

Dalle ore 18 alle 18.30, le attività aderenti del centro storico spegneranno le luci delle vetrine pur restando aperte al pubblico, per poi tornare a illuminarle alle 18.30. Un gesto semplice ma dal forte valore simbolico, ideato per mostrare visivamente quanto cambierebbe una strada senza i negozi di vicinato, che rappresentano un presidio fondamentale di sicurezza, socialità e attrattività, soprattutto in vista delle imminenti festività natalizie. L'invito a partecipare compatti è esteso a tutta la cittadinanza, alla stampa e all'amministrazione comunale.