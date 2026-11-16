Dopo tre giorni di autogestione del Dipartimento di Lettere, la comunità universitaria raggiunge finalmente un risultato concreto. Riaprirà infatti, con una capienza limitata di 60 posti, la Biblioteca Umanistica, per la quale era stata predisposta la chiusura fino al 26 novembre in seguito del crollo di una parte del soffitto.

Da anni la Biblioteca di Piazza Morlacchi rappresenta il luogo di studio più frequentato nel centro perugino, e la sua totale chiusura avrebbe recato disagio a molti studenti: ora l’obiettivo è tornare il più presto possibile alla capienza massima di 180 posti.

Arrivano nuovi posti ed orari

Nel frattempo, sempre la lista universitaria UDU (Unione Degli Studenti) ha chiesto ed ottenuto l’estensione dell’orario di apertura delle biblioteche di Antropologia e Filosofia, nelle quali gli universitari potranno studiare fino alle 21 nella cinquantina di posti disponibili. E le novità non si fermano qui: verranno effettuati dei sopralluoghi in altri spazi ed edifici del Dipartimento di Lettere per individuare nuovi luoghi da destinare alla comunità studentesca per rispondere concretamente alla carenza degli stessi.

Le parole della coordinatrice

Sulla questione si è espressa con grande orgoglio Nicoletta Schembari, coordinatrice di UDU: “Una mobilitazione nata dalla necessità di rivendicare il diritto allo studio e di ottenere spazi adeguati. La riapertura della Biblioteca Umanistica rappresenta un primo passo importante, ma non può essere considerata una soluzione definitiva: 60 posti, su una capienza totale di 180, non sono sufficienti a rispondere alle esigenze della popolazione studentesca”.

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L’invito alla protesta

“Non intendiamo fermarci nella protesta per il diritto allo studio. Per questo il 20 novembre alle 8:30 saremo in Piazza Grimana per unirci allo sciopero studentesco nazionale, portando avanti le nostre rivendicazioni per un’università pubblica, accessibile, e garantire a tutte e tutti il diritto di studiare” - conclude Nicoletta Schembari, invitando gli studenti a partecipare.