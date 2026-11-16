I recenti episodi di ‘allarme bomba’ e minacce di attentati, diffusi attraverso la posta elettronica, nei confronti di istituti scolastici e di altre strutture hanno spinto il Ministero dell’Interno a produrre una nota per “l'esigenza di assicurare modalità di intervento coordinate e omogenee sull'intero territorio nazionale”. Nei giorni scorsi, soprattutto nelle scuole, le mail (partite dall’indirizzo di posta elettronica hackerato di un docente di scienze delle Filippine hackerato) firmate da Mikhail Andropov, hanno creato diversi disagi e disallineamento da parte dei dirigenti scolastici nella gestione degli allarmi fake; qualcuno ha evacuato, qualcuno ha deciso di non dare peso alle mail e in altri istituti ancora i messaggi sono finite nelle cartelle spam e non sono neanche stati visti.

Falsi allarmi bomba e attentati, Governo “Conseguenze rilevati su ordine e sicurezza”

La possibilità di indirizzare simultaneamente messaggi minatori a un numero elevato di destinatari può determinare, anche in assenza di un pericolo effettivo, conseguenze particolarmente rilevanti sull'ordine e la sicurezza pubblica, provocando evacuazioni, interruzioni di servizi, disagi alla popolazione e un significativo impegno di risorse delle Forze di polizia e degli organismi di soccorso. il Il fenomeno assume particolare rilievo quando le minacce, per il loro carattere seriale e per l'ampiezza della diffusione, appaiono dirette a generare allarme sociale e a compromettere regolare svolgimento delle attività collettive, fermo restando che, ricorrendone i presupposti, integrano il reato di procurato allarme presso l'Autorità, previsto dall'articolo 658 del Codice penale, nonché le ulteriori fattispecie di reato eventualmente configurabili” - è quanto si legge nella nota informativa del Ministero dell’Interno, che osserva: “Occorre evitare che il ricorso sistematico a comunicazioni minatorie, anche manifestamente generiche, possa tradursi in uno strumento capace di provocare la paralisi di scuole, uffici, infrastrutture e servizi essenziali”.

Come affrontare eventuali allarmi bomba o attentati

In caso di arrivo di mail allarmanti, secondo quanto riferito dal Ministero, il primo passaggio spetta ai Prefetti in coordinamento con le Forze di Polizia alle quali spetta la valutazione della situazione: “È da ritenersi inattendibile la minaccia che presenti carattere manifestamente seriale, risultando costituita da messaggi identici o sostanzialmente analoghi aventi la medesima provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari. Ciò, salvo che emergano specifici e ulteriori elementi di rischio come, a titolo meramente esemplificativo, il rinvenimento di oggetti sospetti, la rilevazione, anche mediante impianti di videosorveglianza, di anomalie che possano essere ragionevolmente collegate alla minaccia, l'esistenza di precedenti episodi, segnalazioni o elementi informativi che facciano emergere una situazione di rischio riferibile allo specifico obiettivo, nonché la presenza di ulteriori circostanze concrete che rendano necessario un innalzamento delle misure di protezione”.

Disposizioni in caso di minaccia plausibile

“Nel caso in cui emergano elementi che rendano plausibile la minaccia - spiega la nota - il Questore potrà disporre, secondo le circostanze, l'effettuazione delle verifiche ritenute opportune e l'adozione di ogni altra misura idonea a garantire adeguate condizioni di sicurezza, senza compromettere, laddove non indispensabile, la continuità dei servizi. Solo ove ritenuto necessario, proporrà al Prefetto l'evacuazione della struttura o sito interessato. Resta fermo il rispetto delle disposizioni vigenti, dei piani di emergenza previsti e delle competenze delle autorità e degli organismi tecnici preposti alla sicurezza. Il Dipartimento della pubblica sicurezza curerà, attraverso il Centro Situazioni, operativo nell'intero arco delle ventiquattro ore, il raccordo informativo con gli uffici territoriali, favorendo la rapida condivisione delle segnalazioni e degli elementi utili a valutare l'attendibilità della minaccia”.

L’importanza della comunicazione

Visto che gli allarmi riguardano in larga misura istituti scolastici e luoghi sensibili, il Ministero ha ritenuto opportuno precisare che: “La gestione delle minacce seriali richiede particolare attenzione anche rispetto alle modalità della comunicazione pubblica, considerato che la diffusione incontrollata di notizie relative agli allarmi può contribuire ad amplificarne gli effetti e ad accrescere il senso di insicurezza nella popolazione. D'intesa con le amministrazioni interessate, dovrà pertanto essere favorita una comunicazione tempestiva e coordinata, improntata a criteri di chiarezza, equilibrio e cautela. Occorrerà, in particolare, evitare che la diffusione di informazioni non verificate o la rappresentazione indifferenziata delle segnalazioni contribuiscano ad alimentare situazioni di allarme non giustificate”.