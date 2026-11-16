Dal 16 novembre nuovo veterinario pro tempore al Canile di Gubbio

Da lunedì 16 novembre il Distretto Alto Chiascio potrà contare su un nuovo veterinario pro tempore, che entrerà in servizio presso il Canile comunale di Gubbio in attesa del completamento della riorganizzazione aziendale e delle procedure di assunzione attualmente in corso per l’assegnazione di un professionista dedicato in modo stabile al territorio.

Il medico farà riferimento al Servizio aziendale di Sanità Animale, Randagismo e Igiene Urbana del Dipartimento di Prevenzione dell’Usl Umbria 1 e, nelle prime fasi dell’attività, opererà in affiancamento per garantire la piena continuità operativa e una presa in carico efficace delle attività.

“L’arrivo del nuovo professionista – sottolineano i responsabili Brigitta Favi (Randagismo ed Igiene Urbana) e Sergio Scorcelletti (Servizio Veterinario di Sanità Animale) - rappresenta una risposta concreta alle esigenze del territorio e consentirà di rafforzare ulteriormente le attività svolte nell’ambito della sanità animale e della gestione del randagismo. In questa fase di transizione assicureremo il massimo supporto per favorire un rapido inserimento e garantire la continuità dei servizi, mantenendo alta l’attenzione sul benessere animale e sulle esigenze dei Comuni e dei cittadini del comprensorio”.

“La sanità pubblica – evidenzia Emanuele Ciotti, direttore generale Usl Umbria 1 – deve essere in grado di adattarsi ai cambiamenti e ai bisogni espressi dalle comunità, garantendo risposte tempestive e servizi adeguati in ogni area. L’attivazione di questa soluzione pro tempore testimonia la volontà dell’Azienda di non lasciare scoperti servizi essenziali e accompagnare con responsabilità il percorso di riorganizzazione previsto dal nuovo Piano socio-sanitario regionale. Stiamo lavorando affinché ogni territorio possa contare su una rete di servizi sempre più efficace, integrata e vicina ai cittadini, valorizzando le professionalità esistenti e rafforzando progressivamente gli organici laddove necessario”.

L’Azienda sanitaria conferma dunque il proprio impegno a garantire la continuità delle attività veterinarie nel Distretto Alto Chiascio, assicurando nel contempo il proseguimento delle procedure necessarie per dotare stabilmente il territorio delle professionalità richieste.