Un uomo di 31 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato ad Assisi con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. L'arresto è scattato in flagranza differita, a seguito della denuncia presentata dalla donna e degli elementi raccolti dagli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Assisi.

La vicenda è emersa dopo che la vittima si è rivolta agli agenti dell'Ufficio Anticrimine, raccontando che l'ex compagno, nonostante la fine della relazione, avrebbe continuato a contattarla con messaggi scritti e vocali, alcuni dal contenuto intimidatorio. Secondo quanto denunciato, l'uomo avrebbe cercato di condizionarne la volontà e costringerla a proseguire gli incontri, arrivando a insultarla, denigrarla e persino picchiarla violentemente. Non sarebbero mancate minacce rivolte anche ai familiari della vittima. L'uomo avrebbe inoltre continuato a controllarne gli spostamenti, arrivando a presentarsi anche sul luogo di lavoro.

A sostegno della denuncia, la donna ha consegnato alla Polizia screenshot e video dei messaggi ricevuti dall'ex compagno, alcuni dei quali visualizzabili una sola volta. Tra i contenuti acquisiti dagli investigatori sarebbero emerse anche esplicite minacce di morte.

Gli accertamenti effettuati dagli agenti hanno consentito di verificare che l'utenza telefonica dalla quale erano partiti i messaggi risultava intestata all'uomo, che è stato rintracciato e arrestato. Nei suoi confronti è scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari, con monitoraggio attraverso strumenti di controllo elettronico.