Con l'attivazione dei 5 posti letto di terapia semintensiva, l'ospedale di Foligno completa il suo modello innovativo che prevede una stretta integrazione tra il Pronto Soccorso, il servizio di emergenza territoriale 118 e il reparto di Medicina d’Urgenza. Nell’ambito di un unico setting assistenziale dell’emergenza urgenza, come da programmazione regionale ed aziendale, il polo Folignate si conferma un punto di riferimento fondamentale di area vasta per ottimizzare e rendere più efficienti i percorsi di cura sul territorio.



I dati relativi ai primi nove mesi dell’anno evidenziano un trend in progressiva e costante crescita delle prestazioni, a fronte del quale la struttura guidata dal dott. Giuseppe Calabrò (nella foto), direttore del Dipartimento di Emergenza della Usl Umbria 2, ha garantito il mantenimento di adeguati standard qualitativi e di tempestività nella presa in carico dei pazienti, supportata dall'elevata professionalità del personale medico e infermieristico.



In particolare, nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 30 settembre, l’attività dell’Emergenza Territoriale 118 ha registrato un incremento di circa il 9% delle missioni di soccorso, passate dalle 7.266 dello stesso periodo del precedente anno alle 7.903 dell'anno in corso.



Questo aumento ha interessato tutte le postazioni della rete, tra cui Nocera Umbra, Casenove, Colfiorito e Ponte di Ferro, pur concentrandosi in valore assoluto soprattutto sulla postazione di Foligno.



Parallelamente, la struttura di Pronto Soccorso del "San Giovanni Battista" ha gestito un totale di 41.066 accessi complessivi, mantenendo una pressione assistenziale costante con una media di circa 150 ingressi giornalieri. Questo afflusso, in aumento di 2.524 casi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ha richiesto una rigorosa applicazione dei protocolli di triage e di rivalutazione clinica per assicurare la corretta priorità ai codici a maggiore gravità.



Sul fronte della gestione interna, delle oltre 41 mila persone prese in carico, 5.835 hanno necessitato di un ricovero ospedaliero in urgenza presso le diverse unità specialistiche del Presidio, attestando il tasso di ospedalizzazione al 14,2% sul totale degli ingressi e dimostrando una efficace capacità di filtro.



In questo contesto ha svolto una funzione cruciale l’Unità di Osservazione Breve Intensiva, che ha accolto 1.652 pazienti. Questa unità ha consentito il monitoraggio clinico avanzato, approfondimenti diagnostici mirati e terapie a breve termine nell’arco di 24-36 ore, risolvendo in sicurezza numerose acuzie ed evitando il ricovero ordinario nei casi non strettamente necessari.



L'attività si è avvalsa dell'integrazione strutturata con i servizi di Diagnostica per Immagini, Cardiologia, Angiologia e Neurologia per il rapido inquadramento dei quadri clinici ad elevato rischio evolutivo anche tramite esami di secondo livello (TC coronaria, ecostress, elettroencefalogramma e risonanza magnetica all'encefalo).



Per quanto riguarda la degenza, la Struttura Complessa di Medicina d’Urgenza ha gestito 900 ricoveri complessivi nei primi nove mesi dell’anno. Il principale elemento di novità e rilevanza gestionale è costituito dal potenziamento strutturale del reparto, che si è dotato di recente di 5 posti letto di Terapia Semi-Intensiva che operano in sinergia con i 12 posti di Terapia Intensiva e i 15 di Medicina d’Urgenza attraverso percorsi condivisi.



Questa sezione ha permesso di assistere e stabilizzare ben 255 pazienti ad alta complessità caratterizzati da instabilità emodinamica, respiratoria o metabolica, fluidificando il passaggio dei pazienti più critici dal Pronto Soccorso e riducendo i tempi di attesa per l'assegnazione del letto.



Il percorso di adeguamento della struttura è accompagnato da importanti progetti di miglioramento sul piano logistico, dell'accoglienza e della tecnologia.



Si segnala infatti l'ampliamento dello spazio dedicato al triage, integrato da una stanza attigua riservata al monitoraggio dei pazienti barellati e fragili in attesa di visita medica. Sul piano della sicurezza per gli operatori - altro tema centrale per la Direzione Aziendale Usl Umbria 2 - si evidenzia l'installazione e l'attivazione in questi giorni di un sistema di videosorveglianza, mentre sul fronte dell'innovazione tecnologica è imminente l'adozione in via sperimentale di uno strumento di ultima generazione, basato sull'intelligenza artificiale e pensato per superare le barriere linguistiche.

Non da ultimo, il rispetto dei parametri e dei volumi di attività previsti dal Decreto Ministeriale 70 consente alla struttura di far parte della Rete Formativa Universitaria, un fattore chiave che facilita il reclutamento di giovani specialisti in Medicina d’Emergenza-Urgenza e permette loro di svolgere un'attività clinica trasversale su tutti i setting assistenziali.

Il modello innovativo sperimentato nel Presidio Ospedaliero di Foligno ne rafforza il ruolo di polo sanitario d'eccellenza, capace di rispondere all'aumento degli accessi con una struttura flessibile, integrata e tecnologicamente avanzata. L’ottimizzazione dei percorsi di cura, potenziata dalla nuova terapia semi-intensiva e dall'ingresso nella rete formativa universitaria, assicura prestazioni tempestive e mirate, consolidando l'ospedale come punto di riferimento per l'assistenza e la formazione sul territorio.

