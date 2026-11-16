Tra riconferme più o meno scontate, qualche scivolone, alcuni esclusi e qualche new entry, si sono chiusi ieri sera i seggi della tornata elettorale che ha portato al rinnovo dei dieci consigli rionali.

Ora dovranno essere convocati per l’elezione dei priori, dei vicepriori, dei segretari e dei tesorieri per prepararsi al rinnovo del consiglio direttivo dell’Ente Giostra della Quintana in calendario per il prossimo 15 gennaio.

Ha già annunciato il suo addio il vicepresidente Mauro Silvestri, e nei giorni scorsi si è dimesso Simone Agostini presidente della Commissione Artistica, proprio ieri risultato primo degli eletti al rione Badia.

In procinto di lasciare – secondo voci che trapelano da Palazzo Candiotti – sarebbero anche Arnaldo Radi responsabile del Patrimonio e Alessio Castellano magistrato addetto alla Comunicazione e Stampa.

Definiti gli assetti rionali partiranno le grandi manovre elettorali per definire i vertiici quintanari.

Ed ecco cosa è uscito dalle urne rionali di ieri.

Al rione Ammanniti riconfermatissimo il priore uscente Federico Fiordiponti con 65 preferenze, seguito da: Alessandro Adriani 57; Nicola Epifani – 54; Andrea Rossi 47; Ilario Quaglia 45; Matteo Venanzi 44; Michela Cordiali 44; Ugo Tini Brunozzi 42; Elisabetta Salvini 41; Lorenzo Capoccia 39; Andrea Benedetti 38; Filippo Damiani 36; Giulia Favetti 26; Chiara Masciolini 23 ed Elena Masciolini 20

Exploit al rione Badia per l’ex responsabile della Commissione Artistica dell’Ente Giostra, Simone Agostini con 77 preferenze, a seguire: Gabriele Valecchi 76; Juri Medici 71; Luca Pizzoni 61; Andrea Reali 55; Tony Mancini 54; Massimo Tiburzi 48; Alessia Casalini 46; Sara Falasca 43; Niccolò Severi 40; Ludovica Medici 39; Riccardo Mancini 39; Tiziano Cavallini 33; Chiara Di Rocco 30 e Sandro Corsaletti. I bene informati indicano come favorito per la guida della contrada Andrea Reali.

Resta in cima alla torre del rione Cassero, il priore uscente Fabio Serafini, con 85 preferenze, seguito da Giordano Bruschi 83; Francesco Fantauzzi 77; Luca Lupparelli 72; Benedetta Brunelli 71; Matteo Roscini 58; Mariangela Berrettoni 57; Alessandro Settimi 56; Emanuele Lupparelli 55; Lara Cerbini 53; Alessio Arseni 47; Giorgia Torti 44; Francesco Sotis 43; Luciano Marano 41; Arianna Lini 26.

Colpo di scena al rione Contrastanga dove in cima alla lista delle preferenze balza Michelangelo Epicoco con 126 staccando seppur di poco il priore in pectore Roberto Di Arcangelo a 122 e si registra l’ingresso in consiglio anche dei due ex priori giallo blù: Carlo Mattioli a 110 e Francesco Felicioni a 54. Per il resto: Marco Del Gatto 117; Emiliano Belmonte 100; Claudia Carini 96; Alessandro Chini 95; Francesca Ferri 91; Andrea La Forgia 83; Elia Sdei 77; Maria Sole Parziani 76; Luca Giovannini 61; Andrea Trampetti 60 e Nicola Bellini 58.

Al secondo posto anche il priore uscente del rione Croce Bianca Andrea Ponti a quota 111 superato da Andrea Ottaviani a 118, questi gli altri risultati: Giampaolo Raponi 108 ed Elia Metelli 108; Lucia Ventura 103; Francesco Ceccarelli 98; Marta Menghini 96; Cristina Vitiani 95; Monia Sabbati 93; Dario Carini 92; Silvia Parrinello 91; Mirko Tiburzi 89; Leonardo Natalini 87; Lucia D’Angeli 87 e Bianca Bizzagliaia 71

Netta l’indicazione al rione Giotti con l’indicazione di Mattia Quintini al primo posto con 70 preferenze, seguito da Federico Falfari 65; Giovanni Maria Properzi 62; Alessandro Meniconi 62; Giulia Silvestri 53; Maurizio Ottaviani 52; Tommaso Pinna 46; Benedetta Silvestri 45; Daniele Ciri 44; Leonardo Tomassetti 41; Matteo Pinna 35; Gaia Caporetto 35; Matilde Doni 30; Edoardo Doni 29 e Marta Sforna 27

Quarto posto al rione La Mora per il priore uscente Stefano Falasca con 50 preferenze, al primo posto Nicola Manni a 55, seguito da Noemi Montanari a 53 e Gianluca Carnevali a 51. A seguire: Francesco Fortini 44; Nicola Lupparelli 43; Fabrizio Brunori 41; Samuele Trabalza 40; Michele Gnozza 40; Linda Gnozza 34; Francesco Pacchia 34; Matteo Polli 34; Jacopo Olivieri 31; Michela Felicioni 30

Tutto in linea al rione Morlupo con Andrea Batori, priore uscente risultato primo con 107 preferenze, seguito da Marco Massini a 101; Federico Cesari 77; Mattia Marinangeli 77; Giada Ferraldeschi 71; Luca Nieri 65; Francesco Sebastiani 65; Chiara Barbini 64; Federico Domesi 61; Simona Sabatini 57; Vanessa Sabatini 55; Filippo Calce 54; Luciano Broccolo 52; Elisa Bartolomei 51 e Arianna Maltempi 49

Al rione Pugilli Marco Bartocci è ancora una volta primo con 127 preferenze, a breve distanza dal priore uscente Federico Sebastiani con 121 seguiti da Matteo Menichelli 98; Alessandra Bronzi 94; Paolo Coletti 93; Ivano Bruschi 79; Giovanni Marinelli 74; Saverio De Santis 73; Danila Roca 72; Niccolò Venerini 66; Giulia Maccabei 64; Emanuele Raiola 54; Gabriele Federici 53; Marcello Marbulli 50 e Vincenzo Pagliuca 49

Previsioni rispettate sotto le Conce del rion Spada, con Graziano Onali a 88 preferenze, Roberta Rosignoli 72, Marco Migliardi 72, Marco Bizzarri 71, Alessio Cavanna 63, Elisa Korriku 61, Lorenzo Sdei 59, Alessandro Reali 56, Federica Costarelli 56, Edoardo Galici 51, Sarah Capaldini 49, Marco Orsolini 48, Samuele Benedetti 46, Laura Procopio 42, Federica Lucidi 36



