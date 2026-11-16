Aggiornamento ore 13.22 - Cade il numero legale del consiglio e la presidente Francescangeli dichiara chiuso il Consiglio. Una mossa che lascia la maggioranza in grave crisi con le Commissioni sospese e la Giunta, di fatto paralizzata. I presidenti, per effetto della votazione dell'atto del sindaco sono decaduti e non ci sono neanche i vicepresidenti, per effetto della contestuale decadenza con i presidenti.

Nell'ambito del consiglio comunale di oggi 16 novembre, il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti dei presidenti della Commissioni che sono usciti dalla maggioranza (è il terzo consiglio di fila sullo stesso punto); Andrea Sterlini (Prima) e Marina Severoni (Seconda). Si è posto dunque un problema regolamentare, cioè se il Consiglio possa o meno sfiduciare il presidente di una Commissione (ipotesi per la quale è stato richiesto un parere al Ministero dell'Interno non ancora arrivato), eventualità rispetto alla quale anche il presidente del consiglio Sara Francescangeli ha avanzato legittimi dubbi visto che la proceduta non è contemplata nel Regolamento comunale in vigore. Ma il problema è evidentemente politico, perché, di fatto, i lavori dell'assemblea sono ormai paralizzati sulle questioni interne della presunta maggioranza. Basti pensare che all'ordine del giorno c'erano punti come le aliquote Imu, l'addizionale Irpef e il contributo Fondazione Carit per il parco Ciaurro che sono passati in secondo piano. Quattro ore di consiglio per cercare il modo di ‘tagliare la testa’ ai consiglieri dissidenti di Alternativa Popolare.

Atto approvato con 17 voti favorevoli

Nonostante dunque i dubbi e l'attesa del parere del Ministero dell'Interno si è proceduto alla sfiducia dei presidenti delle Commissioni e alla contestuale elezione dei nuovi. Le minoranze hanno però abbandonato l'aula al momento della votazione che è stata rimandata al consiglio successivo. Verranno dunque sospese le Commissioni previste per questa settimana, visto che l'atto è stato votato immediatamente eseguibile.

Bandecchi e Ferranti, la ‘strana coppia’

Nell'ambito della discussione il sindaco, prendendo la parola, ha sottolineato che Terni, dopo 40 anni, dal cinquantesimo posto è salita al ventiduesimo posto per quanto riguarda gli indicatori dello Sviluppo Economico, balzo del quale si è assunto ovviamente i meriti per le strategie politiche messe in campo. A questo proposito, dopo aver ricordato che “capisco più io di economia di tutti voi messi insieme, visto che sono arrivato al ventesimo posto”, il sindaco si è rivolto al vicepresidente della Provincia, Francesco Maria Ferranti, al quale ha rivolto i suoi ringraziamenti attribuendogli la metà dei meriti dei successi della Provincia. Con fare da guascone ha ovviamente ironizzato sul noto flirt politico di Ferranti con il sindaco, tanto che Bandecchi ha aggiunto ridendosela sotto i baffi: “Tanto per metterla un po' nella merda”. Assist colto al volo dal consigliere del M5S, Fiorelli, che si accoda ai complementi a Ferranti. Sempre durante il suo intervento, Bandecchi ha ammesso che Terni è una città “violenta e pericolosa” e di aver scritto al Ministro Piantedosi per avere 100 agenti di Polizia in più.

Severoni “Non sono una yes girl”

Il problema politico è emerso con ancora più forza durante l'intervento di Marina Severoni che, intervenendo per motivo personale, ha voluto sottolineare di essere stanca di “stare qui a prendere i vostri insulti. Il mio ruolo qui è per mandato politico avuto dal voto degli elettori. Siamo stati buttati fuori dalla maggioranza perché non ci siamo allineati alle linee politiche dettate dal sindaco e io non sono una 'yes girl'. Allora mi chiedo dove sia la ma dignità di consigliera se per aver espresso il mio dissenso sono stata cacciata dalla maggioranza”.