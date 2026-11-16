Controlli straordinari sul territorio a Perugia per rafforzare la sicurezza nelle zone della movida e nei luoghi maggiormente frequentati da cittadini e visitatori in occasione delle manifestazioni cittadine. Nella serata e nella nottata del 15 novembre, i Carabinieri delle Stazioni di Perugia, Ponte San Giovanni e Castel del Piano, con il supporto del personale della Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio mirato di prevenzione e contrasto all’illegalità.

L’attività, predisposta anche in considerazione del maggiore afflusso di persone legato a eventi come Eurochocolate e il luna park dei “Baracconi”, ha portato al controllo complessivo di 59 persone e 2 veicoli.

Durante le verifiche, i militari hanno fermato un uomo di 37 anni che ha esibito una carta d’identità elettronica risultata priva del microchip. Per questa circostanza, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia.

Nel corso dello stesso controllo, il 37enne ha inoltre consegnato spontaneamente ai Carabinieri una modica quantità di hashish. Per tale condotta è stato segnalato alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, in qualità di presunto assuntore di sostanze stupefacenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'operazione rientra nel più ampio piano di vigilanza e prevenzione disposto dalle forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza nelle aree di aggregazione e nei luoghi interessati dalle manifestazioni.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di prevenire situazioni di illegalità e assicurare condizioni di sicurezza per i residenti e per i numerosi visitatori che stanno raggiungendo il capoluogo umbro.