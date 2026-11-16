Volantini diffamatori e app spia per controllare ex, arrestato per stalking

Un vero e proprio incubo fatto di pedinamenti, minacce, controllo tecnologico e pubblica gogna è stato interrotto dall'intervento tempestivo della Polizia di Stato a Foligno. Nel pomeriggio del 12 novembre scorso, gli agenti del Commissariato hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 48 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti di maltrattamenti in famiglia e appropriazione indebita, con l'accusa di atti persecutori nei confronti della sua ex convivente.

La segnalazione dei volantini sulle auto e nelle cassette postali

Tutto è partito grazie alla segnalazione di un residente che aveva notato un uomo aggirarsi tra le auto in sosta e le cassette postali della zona, intento a distribuire decine di volantini dal contenuto fortemente denigratorio. Il testo, esplicito e volgare, mirava a colpire la moralità e l'onorabilità della ex compagna dell'uomo, residente proprio in quel quartiere. Giunti rapidamente sul posto, i poliziotti hanno sorpreso il 48enne mentre era ancora impegnato nella distribuzione del materiale diffamatorio, bloccando immediatamente l'azione e accertando la gravità dei messaggi.

Due mesi di incubo tra gelosia ossessiva e insulti davanti alla figlia

Preso contatto con la vittima, gli agenti hanno scoperto che quel gesto era soltanto l'ultimo episodio di una lunga scia di vessazioni. La donna ha infatti raccontato agli investigatori di aver interrotto la convivenza da circa due mesi, esasperata dalla gelosia ossessiva dell'uomo. Da quel momento era iniziata una costante persecuzione fatta di pedinamenti, minacce, centinaia di telefonate e messaggi indesiderati, oltre a pesantissime ingiurie pronunciate persino davanti alla figlia piccola della coppia.

Le app spia sul cellulare e l'arresto nel carcere di Spoleto

In sede di querela è emerso un ulteriore dettaglio inquietante: la donna aveva recentemente scoperto che sul proprio smartphone erano state installate, a sua totale insaputa, delle applicazioni di geolocalizzazione. Proprio grazie a questo tracciamento occulto, il 48enne riusciva a rintracciarla ovunque - all'uscita dal lavoro o davanti alla scuola della figlia - per tentare di riallacciare la relazione, salvo poi ricoprirla di insulti e minacce a ogni rifiuto. Valutato il concreto pericolo per l'incolumità della donna, i poliziotti hanno proceduto all'arresto in flagranza e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Spoleto, hanno trasferito l'uomo presso la casa circondariale locale.