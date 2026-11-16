Condannato per violenza sessuale, catturato in Albania dopo 5 mesi di latitanza

Si è conclusa in Albania la fuga di un 64enne, residente a Foligno, ricercato dal giugno scorso per scontare una condanna definitiva a quattro anni di reclusione.

L'uomo era destinatario di un Mandato di Arresto Europeo emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia per i reati di violenza sessuale e violazione di domicilio. Dopo essersi sottratto all'esecuzione della pena facendo perdere le proprie tracce, i primi accertamenti avevano permesso di stabilire che il latitante aveva lasciato l'Italia imbarcandosi dalla frontiera marittima di Ancona.

Le indagini della Procura Generale e la cattura a Tirana

La svolta nelle ricerche è arrivata grazie ad una mirata e articolata attività di monitoraggio, analisi e raccolta informativa sviluppata dall'Ufficio S.D.I. della Procura Generale di Perugia. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire gli spostamenti del 64enne, individuando la sua probabile presenza in Albania, dove aveva trovato rifugio insieme all'attuale compagna, una cittadina ucraina. Le risultanze sono state trasmesse al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e all'Ufficio dell'Esperto per la Sicurezza operante a Tirana, consentendo alle autorità estere di localizzarlo e arrestarlo nella giornata dell'11 novembre scorso.

La brutale aggressione del 2017 nel Folignate

I gravissimi fatti per i quali l'uomo è stato condannato in via definitiva risalgono al luglio 2017 e si erano consumati proprio a Foligno. Secondo quanto ricostruito nel corso dell'iter giudiziario, il 64enne era stato colto da un violento raptus di gelosia nei confronti di una donna italiana di 61 anni con cui aveva una relazione. Dopo averle strappato il telefono cellulare per costringerla a mostrare alcuni messaggi scambiati con un altro uomo, la situazione era degenerata in una feroce aggressione fisica: l'uomo l'aveva afferrata per il collo, colpita con schiaffi e un pugno allo stomaco, strappandole gli abiti per poi abusare sessualmente di lei.

In attesa dell'estradizione per scontare la pena in Italia

A seguito del passaggio in giudicato della sentenza, la Procura di Perugia aveva immediatamente attivato i canali internazionali per assicurarlo alla giustizia. Attualmente si trova detenuto in un istituto penitenziario in Albania, in attesa che vengano completate le procedure formali per la consegna alle autorità italiane. Al termine dell'iter di estradizione, verrà trasferito nel nostro Paese per espiare interamente la pena definitiva di quattro anni di carcere.