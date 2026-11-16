Maxi furto di rame ex Fcu, catturato secondo ladro in fuga

Le indagini serrate dei carabinieri di Todi non si sono mai fermate dopo il mega furto di rame sventato sabato scorso. Nelle ultime ore, i militari hanno rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto un secondo componente della banda: si tratta di un giovane di 21 anni, senza fissa dimora, accusato di furto aggravato in concorso.

Il cerchio si stringe dunque attorno al gruppo criminale resosi protagonista del saccheggio di cavi elettrici lungo la tratta non operativa della Ferrovia Centrale Umbra. Il 21enne è stato intercettato e bloccato dai carabinieri lungo la Strada Provinciale 382 (via Tiberina), nel territorio comunale di Todi. Identificato senza margini di dubbio come uno dei complici sfuggiti alla cattura durante il blitz notturno, è stato trasferito nel carcere di Spoleto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

L'operazione di queste ore rappresenta la prosecuzione naturale delle indagini scattate nei giorni scorsi, quando i carabinieri avevano intercettato un furgone bianco con targa inglese sospettato di trasportare la refurtiva. Il blitz era scattato intorno alle 4 della notte nella frazione di Papiano (Marsciano), dove i malviventi avevano reciso e trafugato un ingente carico di cavi ferroviari lungo la linea dismessa della FCU.

Intercettato all'altezza della frazione Pantalla lungo la E45, il furgone aveva tentato una folle fuga a tutta velocità. Dopo un inseguimento di diversi chilometri, i ladri avevano abbandonato il mezzo a bordo carreggiata per dileguarsi a piedi nei campi. Allora i militari erano riusciti a bloccare immediatamente un primo 20enne senza fissa dimora, mentre a bordo del furgone era stato recuperato un maxi sequestro di quasi 1,3 tonnellate di rame, poi restituito alla società Rfi, insieme al veicolo utilizzato per il colpo.