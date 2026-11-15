I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Terni e Papigno hanno sospeso un bar-tavola calda per significative inosservanze sulla corretta gestione dei rapporti di lavoro, alla tenuta della documentazione aziendale ed al rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza del personale.

A carico del titolare, un 44enne straniero, sono state contestate sanzioni amministrative pecuniarie e somme accessorie per un ammontare pari a 2.500,00 €, insieme ad ulteriori sanzioni per le violazioni in materia di salute e sicurezza e per le irregolarità documentali pari a 5.000,00 €, per un importo complessivo di 7.500,00 €.

I controlli hanno evidenziato infatti l’impiego di personale in assenza della documentazione di inizio del rapporto di lavoro insieme alla mancata adozione degli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa di settore.

A fronte delle violazioni riscontrate, i Carabinieri del N.I.L. hanno adottato il provvedimento interdittivo di sospensione dell’attività imprenditoriale.