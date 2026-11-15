“In questa Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, il primo pensiero va alle persone che hanno perso la vita e alle loro famiglie. A chi convive con un’assenza che niente può colmare, a chi affronta le conseguenze di un incidente, a chi ha visto cambiare per sempre la propria esistenza”, così la presidente Stefania Proietti in occasione della ricorrenza che si celebra oggi, 15 novembre.

Ieri un altro incidente mortale a Terni a pochi giorni dalla morte del giovane Diego Bruno e nel giorno dei suoi funerali. A perdere la vita Ercole Milani di 58 anni sindacalista dell’acciaieria che avrebbe perso il controllo dell’auto schiantandosi contro un albero sul marciapiede in viale Prati. Un bollettino di guerra con una media di quasi un incidente mortale a settimana lungo le strade dell’Umbria nel 2026 con 44 vittime da inizio anno.

“La nostra comunità è stata colpita, proprio in queste ore, dalla morte di Ercole Milani, lavoratore e delegato della Fiom Cgil, che ha perso la vita a Terni. Alla sua famiglia, ai colleghi e alla sua organizzazione sindacale rivolgo un pensiero di profondo cordoglio. Con la sua scomparsa, le cronache ci consegnano un bilancio dolorosissimo: 44 vittime sulle strade dell’Umbria dall’inizio dell’anno. Non si tratta solo di numeri. Sono persone, affetti, progetti, legami che si interrompono e lasciano un vuoto nelle nostre comunità” ha ribadito la Proietti.

“La sicurezza stradale deve costantemente orientare le scelte pubbliche. La cura delle infrastrutture, l’organizzazione della mobilità, la protezione di chi si sposta a piedi o in bicicletta, l’educazione al rispetto delle regole devono essere sempre al centro dell’azione di chi amministra la cosa pubblica. Non possiamo chiedere soltanto ai cittadini di essere più attenti: le istituzioni devono fare la propria parte, ciascuna per le proprie competenze, lavorando insieme e mettendo la tutela della vita al centro delle decisioni. Serve un impegno condiviso tra Regione, Comuni, Province, scuole, Forze dell’ordine, servizi sanitari e associazioni. E serve la responsabilità quotidiana di ciascuno di noi, perché ogni volta che ci mettiamo alla guida siamo responsabili anche della sicurezza degli altri”.

A seguito di questa serie di tragedie mortali sulle strade, la giunta ha voluto ricostituire la Consulta regionale sulla sicurezza stradale, un organismo che non si riuniva dal 2019 e che ha il compito di coordinare istituzioni, enti locali, forze dell'ordine, gestori delle infrastrutture, università e società civile nella lotta agli incidenti sulle strade umbre.

Oggi si terrà un flashmob dell'associazione dei familiari delle vittime della strada in piazza Matteotti a Perugia: una pedalata simbolica per il centro storico fino alla sala della Vaccara dove si incontreranno con le istituzioni per chiedere regole più stringenti e modifiche al Codice della strada.