Un focus sulle "Reti e cooperazioni delle autonomie locali" e su "Comuni in Europa 2.0: strategie, strumenti e prospettive" sono stati i temi dell'ultima giornata della missione istituzionale a Bruxelles "I Comuni umbri e lombardi in dialogo con l’Europa” che, dal 9 al 12 novembre, ha visto una rappresentanza umbra composta da circa 50 persone, accompagnata da una lombarda da 8, impegnata in un percorso di confronto e dialogo con le istituzioni europee.

L’iniziativa è stata organizzata Anci Umbria, Cal (Consiglio delle autonomie locali) Umbria e Aiccre (Associazione italiana per il consiglio dei Comuni e delle regioni d'Europa) Umbria, con lacollaborazione della Regione Umbria, Regione Lombardia, Aiccre e Aiccre Lombardia, con il contributo di Anci Umbria ProCiv, Federsanità Anci Umbria e Felcos.

Un’ attenzione particolare è stata data al progetto Comuni in Europa 2.0, ideato e finanziato da Anci Umbria e Cal Umbria con il contributo dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria, nato con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Umbria come sistema territoriale competente nelle politiche europee, trasformando in modo strutturale le capacità amministrativa e di governance multilivello degli enti locali, così da posizionare la regione in modo attivo e partecipativo nei processi Unione Europea e preparare soprattutto i piccoli Comuni alla programmazione 2028-2034 tramite un coordinamento e un supporto tecnico stabili.

I lavori sono stati coordinati da Silvio Ranieri, segretario generale di Anci Umbria. Si è parlato degli strumenti e dei servizi a supporto dei Comuni (presentazione delle attività, degli strumenti e dei servizi del progetto per favorire la partecipazione degli enti locali alle politiche e ai programmi europei), del Roster regionale degli esperti per i finanziamenti europei (la piattaforma del progetto come strumento operativo per amministratori e uffici comunali: funzionalità e modalità di accesso e utilizzo da parte degli enti locali); del primo impianto dell’Osservatorio regionale delle politiche europee (finalità, funzioni e ambiti di analisi. Prima proposta di struttura e organizzazione dell’Osservatorio, da sottoporre al confronto e alla valutazione degli amministratori locali).

“Sono stati quattro giorni di lavoro intenso – ha dichiarato Federico Gori, presidente di Anci Umbria, a fine missione – che ci hanno visto impegnati in incontri istituzionali e tecnici, per approfondire tutta una serie di tematiche legate allo sviluppo dei nostri territori, alla prossima programmazione europea e a tutto quel lavoro che dovremo riportare e riapprofondire in Umbria cercando di immaginare il futuro dei nostri Enti locali, quanto più omogeneo e quanto più centrato sulle tematiche che si discutono qui in Europa. Non vogliamo rimanere indietro, anzi, vogliamo essere i protagonisti dello sviluppo e del cambiamento dei nostri territori e farlo con i colleghi amministratori e tecnici umbri è stata veramente una straordinaria opportunità”.

Il programma della 4 giorni prevedeva visite nelle sedi istituzionali europee e momenti di confronto ed approfondimento con funzionari della Commissione europea, esperti della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea, rappresentanti del Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors); l'incontro con gli eurodeputati Camilla Laureti, Marco Tarquinio, Marco Squarta, Salvatore De Meo e Dario Nardella e con Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le riforme.

La delegazione umbra, composta da circa 50 persone, si è caratterizzata per una prevalente rappresentanza politico-istituzionale, affiancata da una componente tecnica e amministrativa, con competenze riconducibili in particolare alla progettazione europea, alla gestione amministrativa, alla segreteria istituzionale e alla gestione economico-finanziaria. Era formata da 23 Comuni di cui 18 della provincia di Perugia (Bastia Umbra, Calvi dell'Umbria, Città della Pieve, Città di Castello, Collazzone, Corciano, Foligno, Fossato di Vico, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Marsciano, Montefalco, Paciano, Perugia, Scheggino, Sigillo e Todi) e 5 di quella di Terni (Acquasparta, Amelia, Montecchio, Parrano e San Gemini). Presenti anche rappresentanti delle Province di Perugia e Terni. La delegazione comprendeva aree molto diverse dell'Umbria offrendo una rappresentanza ampia e diversificata: grandi centri, piccoli Comuni, territori montani, aree interne, aree rurali e città capofila di sistemi territoriali. Sono state rappresentate le aree dell'Alta Valle del Tevere, Eugubino-Gualdese, Folignate, Spoletino-Valnerina, Trasimeno, Media Valle del Tevere, Ternano, Amerino e Orvietano.

La missione non rappresenta semplicemente 23 singoli Comuni, ma un sistema più ampio perchè oltre metà dei Comuni è collegata alle strategie delle Aree Interne e un quarto è capofila di una Zona Sociale. Ne emerge quindi una delegazione che porta a Bruxelles una rappresentanza dell'Umbria fortemente articolata sul piano territoriale, istituzionale e amministrativo, con particolare presenza dei piccoli Comuni e delle aree interne, ma anche dei principali centri urbani e dei Comuni che svolgono funzioni di coordinamento territoriale.