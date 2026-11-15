Tenta di rubare in una profumeria di Corso Vannucci ma viene preso da carabinieri in borghese.

Il 27enne, già noto alle forze dell’ordine, fingendosi un normale cliente interessato agli acquisti, ieri si è impossessato di diverse confezioni di profumo prelevate dagli espositori, nascondendole rapidamente all’interno della propria giacca per poi tentare la fuga.

Le dipendenti della profumeria, accorgendosi del furto hanno tentato di fermarlo richiamando l'attenzione dei passanti. In quel momento passava un carabiniere in borghese che libero dal servizio è intervenuto riuscendo a bloccare il fuggitivo prima che potesse far perdere le proprie tracce nel dedalo delle vie limitrofe, allertando anche la Centrale Operativa del Comando Provinciale.

I carabinieri di Perugia, e polizia sono entrambe arrivate in aiuti e hanno preso in carico il fermato, eseguito gli accertamenti di rito e proceduto alle formalità di legge. L'intera refurtiva, consistente in profumi di pregio per un valore commerciale stimato in oltre 330 euro, è stata interamente recuperata e contestualmente restituita alla direzione dell'attività commerciale.

Al termine degli accertamenti, il 27enne, già segnalato per precedenti di polizia in materia di reati contro il patrimonio, è stato accompagnato presso il Comando Provinciale CC di Perugia per gli adempimenti di rito e successivamente deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di furto aggravato