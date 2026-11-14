Prosegue senza sosta il lavoro del comune di Sansepolcro per affrontare le conseguenze dell'ondata di maltempo che ha colpito il territorio, provocando frane, smottamenti e importanti criticità alla viabilità.

Dopo il recupero, avvenuto nella giornata di ieri, di una famiglia residente in località Palazzo grazie all'intervento dell'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, anche la seconda famiglia rimasta isolata nella stessa zona è stata messa in mattinata nelle condizioni di potersi spostare autonomamente con i propri mezzi.

Fin dalle prime ore di emergenza è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC), per coordinare gli interventi, monitorare le situazioni di maggiore criticità e controllare il reticolo idraulico in collaborazione con le strutture di soccorso, i tecnici e le realtà locali.

La priorità resta il ripristino della viabilità verso la frazione Montagna, dove l'interruzione della strada ha creato notevoli disagi alla popolazione. L'Amministrazione fa sapere di essere impegnata per garantire collegamenti sicuri agli abitanti ma anche a prevenire gravi conseguenze economiche che questa situazione sta determinando. Nella frazione sono infatti presenti ristoranti e strutture ricettive che rappresentano una risorsa importante per il territorio e che stanno risentendo pesantemente dell'interruzione della viabilità. Già nelle scorse settimane l'Amministrazione comunale aveva individuato il tratto stradale compromesso dalla frana come area da sottoporre a interventi di manutenzione preventiva.

Superata la fase più delicata della gestione dei soccorsi, l'impegno si concentra ora sul progressivo ripristino delle condizioni di normalità e sulla programmazione degli interventi necessari per il futuro fa sapere il Comune.