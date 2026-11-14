Dopo la presentazione del Docfap, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, sul nuovo ospedale di Terni a fine luglio, la Giunta ha indetto il dibattito pubblico sull’opera e la localizzazione nelle tre alternative individuate: Sabbione, Campitello e Colle Obito.

Solo pochi giorni fa durante il question time nell’Assemblea Legislativa la consigliera Laura Pernazza di FI aveva chiesto aggiornamenti sul progetto all’assessore Francesco De Rebotti e il cornoporgramma sul dibattito pubblico. Ora arriva il via libera.

Gli uffici tecnici hanno sostanzialmente completato gli adempimenti preliminari, inclusa la ricognizione per l'individuazione del responsabile del dibattito pubblico, le interlocuzioni ministeriali e la predisposizione della relazione di progetto trasmessa lo scorso 28 ottobre.

Sul piano operativo ed economico, una volta completato lo stanziamento delle risorse finanziarie per lo svolgimento del dibattito, si procederà all'affidamento e all'organizzazione del servizio, con l'obiettivo di avviare il confronto tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027 e di concludere il dibattito pubblico entro la primavera del 2027.

La Regione invita dunque i soggetti interessati, a partire dai comitati civici, a portare il proprio contributo di idee e proposte all'interno del dibattito pubblico regionale ormai imminente, lavorando insieme per dare finalmente a Terni un nuovo ospedale pubblico moderno, sicuro ed efficiente.



