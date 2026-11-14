Una folla commossa ha dato l’ultimo saluto a Diego Bruno nel duomo di Terni. Il ragazzo di 21 anni colpito nello scontro tra un auto e un furgone all’incrocio tra via Giandimartalo di Vitalone e via Martin Luther King, a Terni, stava tornando a piedi dal lavoro in un fast food nei pressi dell’ospedale.

Tanti gli amici che hanno partecipato ai funerali del giovane officiati da don Alessandro Rossini, presenti anche i familiari, i tifosi della Curva Nord del ‘Liberati’, i lavoratori delle acciaierie sempre vicini. Una maglia della Ternana è stata posata sopra il feretro all’uscita dalla Cattedrale. Nella liturgia molti sono stati i ricordi di amici, fidanzata e di chi era legato a Diego da sentimenti di affetto e definito da tutti un ragazzo “davvero in gamba”.

Diego aveva perso la mamma, originaria di Cosenza, un anno fa, una perdita difficile da accettare come ha ricordato don Rossini. Sarà tumulato nella città calabrese.