Furto di rame nella tratta non operativa della Ferrovia Centrale Umbra nella frazione Papiano a Marsciano. L’operazione è scattata intorno alle ore 04:00 della notte, a seguito della segnalazione di un furgone sospetto di colore bianco con targa inglese. I carabinieri di Todi hanno intercettato il mezzo mentre viaggiava lungo la superstrada E-45, all’altezza della frazione Pantalla nel comune di Todi.

Alla vista della pattuglia il conducente del furgone ha aumentato la velocità fuggendo con manovre azzardate e un inseguimento di alcuni chilometri fino a quando, una volta arrestata la marcia, i ladri hanno abbandonato il veicolo a bordo carreggiata, tentando di dileguarsi a piedi nelle campagne circostanti.

L’inseguimento è proseguito a piedi, i carabinieri sono riusciti a raggiungere e bloccare immediatamente uno dei tre fuggitivi, un giovane di 20 anni senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, mentre proseguono le indagini e le ricerche per risalire all'identità dei due complici riusciti a scappare.

La perquisizione eseguita a bordo del mezzo ha consentito di rinvenire un ingente carico di cavi elettrici ferroviari in rame, per un peso complessivo di 1.290 chilogrammi. Il sopralluogo effettuato congiuntamente al personale incaricato della società “R.F.I.” (che ha formalizzato la denuncia) hanno permesso di riscontrare l'effettivo punto in cui il rame è stato asporto: i cavi erano stati tranciati lungo la tratta inutilizzata della FCU a Papiano.

Il furgone e l'intero carico di rame sono stati sottoposti a sequestro penale. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Spoleto, è stato portato presso la Casa Circondariale di Spoleto in attesa dell’udienza di convalida. I capi d’accusa sono furto aggravato in concorso e fuga pericolosa.