Il settore turistico umbro traccia il bilancio del Terzo Trimestre 2026 (luglio, agosto e settembre), registrando complessivamente 995.779 arrivi e 3.062.633 presenze (pernottamenti) nell'intera regione. Un quadro composito – tracciato dalla Regione Umbria - che evidenzia dinamiche differenti tra il turismo nazionale e quello internazionale, con alcune realtà locali capaci di registrare exploit di crescita eccezionali.

Categoria “Italiani” (Turismo nazionale)

Il mercato italiano rappresenta la quota preponderante dei flussi turistici regionali.

Città con maggior afflusso (Top destination italiane)

Assisi si conferma saldamente al primo posto per attrattività nazionale, registrando 129.143 arrivi e ben 316.385 presenze. Subito dopo seguono Perugia (80.761 arrivi e 219.042 presenze) e il polo di Orvieto (34.119 arrivi e 57.932 presenze).

Incrementi più significativi (% sul periodo precedente)

Tra i Comuni che hanno registrato i balzi in avanti più marcati nelle presenze e negli arrivi degli italiani spiccano Monteleone d'Orvieto, che segna un impressionante +91,7% negli arrivi (828) e +59,4% nelle presenze (2.884), e Montecchio, che vede volare gli arrivi italiani del +91,1% (1.989). Ottime performance anche per Arrone (+34,4% di arrivi e +68,2% di presenze) e Baschi (+32,1% di arrivi).

Categoria “Stranieri” (Turismo internazionale)

Il turismo estero conferma l'Umbria come meta di respiro globale, con 341.063 arrivi e 1.335.553 presenze complessive, evidenziando in molti casi una permanenza media (PM) più elevata rispetto agli italiani.

Città con maggior afflusso (Top destination estere)

Anche sul fronte internazionale Assisi guida la classifica con 78.045 arrivi e 204.320 presenze. Seguono grandi poli d'arte come Perugia (48.178 arrivi e 168.097 presenze), Orvieto (29.270 arrivi e 65.798 presenze) e Castiglione del Lago (14.440 arrivi e 87.666 presenze), “aiutato” anche dalla presenza del Trasimeno.

Incrementi più significativi (% sul periodo precedente)

Boom straordinario per Ferentillo (nel Ternano), che registra un incremento record del +196,4% nelle presenze straniere (8.845). Balzi eccezionali anche a Vallo di Nera (+45,2% di arrivi e un impressionante +147,0% di presenze estere, pari a 983 pernottamenti), a Fabro (+64,2% di arrivi e +89,8% di presenze) e a Sigillo (+39,4% di arrivi e +112,6% di presenze).

Complessivo Arrivi e Presenze

Considerando la fusione dei flussi italiani e stranieri, il quadro regionale evidenzia la tenuta dei grandi attrattori e la vivacità di alcuni borghi “minori”.

Città con maggior afflusso complessivo

1. Assisi: 207.188 arrivi e 520.705 presenze.

2. Perugia: 128.939 arrivi e 387.139 presenze.

3. Orvieto: 63.389 arrivi e 123.730 presenze.

4. Magione: 25.380 arrivi e 126.698 presenze.

5. Gubbio: 37.644 arrivi e 108.463 presenze.

Incrementi complessivi più significativi

Tra i Comuni in forte ascesa spicca Calvi dell'Umbria, che totalizza un +46,6% di arrivi totali e un +26,3% di presenze. Crescita a doppia cifra anche per Arrone (+32,0% arrivi, +62,4% presenze), Monteleone d'Orvieto (+63,1% arrivi) e Valtopina (+36,6% arrivi e +55,2% presenze), confermando l'apprezzamento crescente dei turisti verso il patrimonio naturalistico e i borghi diffusi dell'entroterra umbro.