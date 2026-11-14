Una cerimonia sobria e carica di commozione per rendere omaggio alla memoria del Carabiniere Angelo Foccià, originario di Perugia, morto a soli 30 anni il 3 giugno 1999 a Zvornik, in Bosnia Erzegovina, mentre era impegnato nella missione internazionale di pace IFOR/SFOR, nell’ambito del Reggimento MSU. Il militare perse la vita in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto durante il servizio.

La commemorazione si è svolta nella mattinata del 13 novembre presso il cimitero di Castel del Piano-Bagnaia, nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Nel corso della cerimonia è stata deposta una composizione floreale sulla tomba del giovane Carabiniere. A seguire, un momento di raccoglimento e preghiera, alla presenza dei familiari, accompagnato dalla celebrazione religiosa officiata dal Cappellano Militare. Un'occasione per rinnovare il ricordo di un militare che ha sacrificato la propria vita nell'adempimento del dovere.

Alla commemorazione hanno partecipato il Comandante della Legione Carabinieri “Umbria”, Generale di Brigata Luca Corbellotti, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Perugia, Colonnello Ivan Riccio, e il Cappellano Militare dell’Arma, don Arnaldo Ricciuto, insieme a una rappresentanza dei militari dell’Arma territoriale e dell’A.N.C. - Sezione di Perugia.

A distanza di oltre ventisette anni dalla sua scomparsa, il ricordo di Angelo Foccià resta vivo nell’Arma dei Carabinieri e nella comunità perugina. La sua storia rappresenta una testimonianza concreta di dedizione, coraggio e spirito di servizio, valori che continuano a contraddistinguere l’Istituzione.