Incidente mortale a Terni, a perdere la vita un uomo di 58 anni alla guida della sua auto, una Fiat 600. Da quanto risulta intorno alle due e mezza in viale Giovanni Prati l'auto è finita fuori strada schiantandosi contro un albero sul marciapiede. Tra le ipotesi al vaglio anche un malore.

Immediati i soccorsi dei Vigili del Fuoco, dei Vigili Urbani e del 118 che ha potuto solo constatare il decesso. Per accertare l’esatta dinamica della tragedia sono in corso delle indagini.

Il bilancio degli incidenti stradali lungo le strade dell’Umbria nel 2026 è drammatico, quasi uno a settimana. Una media triste che aumenta di giorno in giorno. Ad oggi sono 44 il numero delle vittime degli incidenti stradali nella regione dall’inizio dell’anno. In tutto il 2025 erano state 36.

Solo pochi giorni fa su un marciapiede di ritorno dal lavoro ha perso la vita il giovane Diego Bruno, i cui funerali si celebrano oggi in Duomo.