Incidente nel tardo pomeriggio lungo la strada Maratta Bassa in direzione di Narni. Un uomo di Terni di 69 anni alla guida di una Toyota Yaris si è ribaltato in modo autonomo. La polizia locale sta vagliando la dinamica dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il 118 che ha soccorso l’uomo in codice rosso all’ospedale, un codice dovuto alla dinamica dell’incidente. L’uomo era sempre più cosciente al momento del trasporto in ambulanza.

Prima dell’incidente non pioveva, quindi è da escludere il ribaltamento dell’auto per il maltempo. La circolazione stradale ha subito dei rallentamenti in entrambe le direzioni ma terminati i rilievi il traffico è tornato regolare.