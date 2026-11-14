Da sabato 14 novembre e fino a data da destinarsi piazza del Vescovado verrà chiusa nel lato della chiesa di Santa Maria Maggiore per regolamentare i flussi di pellegrini che ogni weekend e per le feste prendono d’assalto la tomba di san Carlo Acutis. Ma la chiusura non verrà attuata solo nei weekend o per i giorni di grande afflusso turistico: la piazza viene infatti chiusa tutta la settimana, h24 fino a nuovo ordine, con transenne che regolamentino i flussi. E visto che a farne le spese saranno gli stalli dei parcheggi, la Diocesi ha messo a disposizione dei posti auto nel suo parcheggio.

Nel corso dell'incontro con il vicario generale della Diocesi, alla presenza del sindaco e del comandante della Polizia Locale, il Comitato dei residenti ha avuto l'opportunità di rappresentare in maniera chiara e diretta le difficoltà, le esigenze e le proposte di chi vive quotidianamente nell'area di Piazza del Vescovado. Per i residenti, la gestione dei flussi di pellegrini deve essere affrontata attraverso un progetto organico, condiviso e di lungo periodo, che coinvolga Diocesi, Comune, residenti e tutte le autorità competenti, in modo che la piazza rimanga uno spazio fruibile, sicuro e vivibile, senza diventare esclusivamente un'area destinata alla gestione dei flussi turistici e religiosi.

Chieste anche certezze sul fatto che la transennatura, dopo un primo momento sperimentale, non diventi una soluzione definitiva: i residenti hanno ribadito la propria disponibilità ad accettare esclusivamente una chiusura temporanea e limitata del lato sinistro, a condizione che venga sempre garantito il libero accesso alle abitazioni di Piazza del Vescovado 1 e 1A. È stato inoltre chiesto che la Diocesi provveda a una formazione adeguata dei volontari incaricati di gestire i flussi, affinché la presenza dei pellegrini avvenga nel rispetto della sicurezza e della quotidianità dei residenti.

Per il futuro, il Comitato ritiene indispensabile introdurre un sistema di accessi regolamentati, con prenotazioni e numero chiuso, considerati gli spazi limitati della piazza e le evidenti criticità legate alla sicurezza. Occorre inoltre individuare percorsi di accesso alternativi, esterni al centro storico e alle viuzze adiacenti, eventualmente integrando la progettazione con gli interventi previsti per il restauro delle mura cittadine.

"Siamo comunque molto felici dell'apertura della diocesi e del vicario e di tutti a parlarci e a prenderci seriamente e finalmente in considerazione per trovare delle soluzioni che non penalizzino nessuno", fanno sapere dal Comitato, valutando come positiva la disponibilità del Comune a istituire un gruppo di lavoro composto da un referente dei residenti, un referente della Diocesi e un referente dell'Amministrazione comunale che - nelle intenzioni - lavoreranno insieme per elaborare una progettazione concreta e individuare un piano complessivo per l'area, capace di coniugare le esigenze di accoglienza dei pellegrini con la tutela della residenzialità, della sicurezza, della viabilità e della vivibilità del centro storico.

Sul tema interviene il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che oltre a criticare la giunta per lo scarso dialogo con i residenti chiude certezze: “Liquidare la questione definendo il provvedimento ‘sperimentale’ non basta - le parole di Serena Morosi - una vera sperimentazione richiede obiettivi dichiarati, la verifica puntuale (monitoraggio) degli effetti e, anzitutto, tempi certi. Nell'ordinanza, invece, non è indicata alcuna data di fine: una sperimentazione senza scadenza rischia di trasformarsi, di fatto, in un divieto definitivo mascherato! Un copione purtroppo già visto dall’avvio della sperimentazione dei varchi, dove ogni dato a supporto è rimasto assente”.







