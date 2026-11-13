Grande spavento a Perugia: nella giornata di giovedì 12 novembre ha ceduto parte del soffitto della Biblioteca Umanistica, situata di fronte al Dipartimento di Lettere in Piazza Morlacchi. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma è prevista la chiusura dal 13 al 26 novembre per consentire i lavori di messa in sicurezza.

I chiarimenti di UniPg

In seguito all’accaduto, l’Università degli Studi di Perugia ha voluto chiarire la questione tramite Paolo Verducci, delegato al Patrimonio edilizio, il quale ha dichiarato che “l’Università è consapevole dei disagi causati agli studenti ed è a lavoro per ripristinare il prima possibile la piena fruibilità dell’edificio garantendo la dovuta sicurezza”.

“L’obiettivo è quello di affrontare in maniera strutturale le criticità del terrazzo sovrastante, riconducibili a problemi di progettazione delle pendenze e del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche” ha concluso.

La reazione degli studenti

Di fronte all’evento, la lista universitaria UDU (Unione degli Universitari) ha deciso di non rimanere immobile e di convocare un’assemblea che si è tenuta nel pomeriggio del 13 novembre nell’aula 2 del Dipartimento di Lettere, nella quale si è discusso delle condizioni critiche in cui versano gli edifici frequentati dagli studenti e sono state richieste risposte ed azioni concrete. Inoltre è stato indetto uno sciopero studentesco previsto per il 20 novembre, al quale sono stati invitati, tramite un annuncio pubblicato sui profili social e diffuso nei gruppi Whatsapp dei vari corsi, tutti gli universitari.

(Francesco D'Atanasio)