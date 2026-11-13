E’ scattato il conto alla rovescia: questa sera - venerdì 13 novembre - alle 21.30 su Rai 1 si accendono le telecamere e le luci sulla finalissima della settima edizione di “The Voice Senior” e il cuore dell’Umbria batterà per un solo nome: Paolo Falchi, il sessentunenne originario di Giano dell’Umbria ma folignate d’adozione, unico rappresentante della regione in corsa per il podio.

Niente più reti di protezione o scelte dei coach: a incoronare il vincitore 2026 sarà esclusivamente il televoto del pubblico da casa, e già nei social locali è partito a spron battente il supporto di amici e conoscenti.

Tutti pronti a sostenere il sogno di un uomo che ha conquistato gli italiani, non solo con la potenza della sua voce ma con l’autenticità della sua storia.

Paolo Falchi si giocherà il titolo non solo per la squadra del mitico Nek ma per il ‘riscatto’ di una vita che sembra la trama di un film.

Si laurea in giurisprudenza e poi sceglie di andare contro corrente: rinunciare alla toga da avvocato per dedicarsi interamente alla sua passione, la musica.

Per vivere ha scelto di fare il magazziniere e il trasportatore in un’azienda metalmeccanica, ma ha sempre lasciato accesa la scintilla scoccata a soli nove anni tra pianoforte, chitarra e scrittura di testi e canzoni.

Cresce – come racconta lui stesso - ascoltando i giganti del soul americano: Otis Redding e Wilson Pickett.

Sul piccolo schermo si è presentato con l’umiltà di chi si definisce “un semplice cameriere della musica pronto a servire al pubblico emozioni genuine” ma “a sessantuno anni e la voglia di un ventenne".

Una performance che aveva conquistato Arisa, Fiorella Mannoia, Nek e la coppia Clementino-Rocco Hunt sulle note di Everytime You Go Away, per poi esplodere del tutto venerdì scorso, nella puntata della semifinale con una versione da brividi di Chiedi chi erano i Beatles degli Stadio.

A quel percorso di una vita mancano pochi metri, e l’Umbria è pronta a sostenerlo per festeggiare insieme!