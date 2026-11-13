Controlli della polizia nella zona dell'Ottagono, con un uomo che è finito in carcere. La Polizia di Stato di Perugia, nel corso di un servizio di dedicato finalizzato a prevenire i reati predatori e lo spaccio di stupefacenti tra via Sicilia e via del Macello, a Fontivegge, ha infatti dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia nei confronti di un 45enne - gravato da precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio - che dovrà scontare la pena di 1 anno e 11 mesi di reclusione, emessa per i reati di evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, l'uomo, rintracciato dal personale della Squadra Mobile nel pressi dell'Ottagono, è stato sottoposte a controllo e ad approfonditi accertamenti, dai quali è emerso che lo stesso risultava gravato da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Perugia presso il Tribunale di Perugia. È emerso, inoltre, che l'uomo, anche lo scorso 11 agosto era stato sottoposto a controllo da personale delle Forze dell'Ordine nei pressi dello stesso complesso immobiliare e trovato in possesso di uno scooter risultato oggetto di furto; in tale occasione era stato deferito per il reato di ricettazione.

Gli operatori, quindi, ultimate le formalità del caso, hanno tratto in arresto il 45enne, che è stato associato presso la Casa Circondariale di Perugia - Capanne.