Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Stazione di Magione, che, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno proceduto all’arresto in flagranza di un uomo di 24 anni, ritenuto presunto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, durante un servizio di vigilanza nel centro abitato, i Carabinieri hanno notato un’autovettura fermarsi in prossimità di una donna che si trovava sul marciapiede. Il conducente avrebbe quindi ceduto alla stessa una sostanza, successivamente risultata essere cocaina, ricevendo in cambio la somma di 60 euro.

L’immediato intervento dei militari ha consentito di recuperare la sostanza stupefacente ceduta e il denaro consegnato dalla donna. Nel corso delle operazioni, il conducente avrebbe opposto resistenza ai militari, spintonandoli e tentando di sottrarsi al controllo mediante la fuga a piedi. L’uomo è stato tuttavia raggiunto e bloccato poco dopo.

La successiva perquisizione del veicolo ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro ulteriori sei dosi di cocaina, del peso complessivo di 4 grammi, già confezionate e ritenute destinate alla cessione a terzi.

Al termine delle formalità di rito il 24enne è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Perugia che conduce le indagini, trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Città della Pieve, in attesa dell’udienza di convalida.

Nei confronti dell’interessato è stato disposto un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale da parte del Prefetto di Perugia, successivamente convalidato dal Giudice di Pace. In esecuzione del provvedimento, l’uomo è stato accompagnato alla frontiera.